Corinthians mira melhor sequência no Brasileirão desde 2024

A evolução do Corinthians sob o comando de Fernando Diniz começa a aparecer também na tabela do Campeonato Brasileiro. Invicto há quatro rodadas, com três vitórias e um empate, o Timão busca nesta quinta-feira (30/7), contra o Athletico-PR, alcançar sua melhor sequência na competição desde a reta final de 2024, quando emplacou dez jogos sem derrota e garantiu vaga na Libertadores após deixar a luta contra o rebaixamento.

O desafio, porém, promete ser dos mais complicados. A equipe recebe o Athletico-PR, às 19h30, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão. O Furacão ocupa a terceira colocação e também atravessa grande fase, já que não perde há seis partidas na temporada, somando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Embora siga vivo nas competições eliminatórias, o Corinthians não pretende deixar o Brasileirão em segundo plano. Internamente, diretoria, comissão técnica e elenco firmaram o objetivo de terminar o campeonato entre os primeiros colocados para garantir uma vaga na Libertadores de 2027.

Com esse pensamento, Fernando Diniz deve escalar força máxima. A única exceção está na lateral esquerda. Matheus Bidu ainda sente dores no púbis e deve ficar fora, enquanto Angileri cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Pedro Milans aparece como favorito para atuar improvisado no setor.

Atualmente, o Corinthians ocupa a nona colocação, com 28 pontos. Desde a chegada de Fernando Diniz, o time soma 60% de aproveitamento na Série A, exatamente o mesmo índice do Athletico-PR. Agora, o Timão tenta transformar a boa fase em mais um resultado positivo para seguir encostando no grupo que briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

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