Chelsea anuncia contratação do zagueiro francês Lacroix

O Chelsea anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do zagueiro Maxence Lacroix, que estava no Crystal Palace e disputou o último Mundial pela França. Os Blues desembolsaram 52 milhões de libras (cerca de R$ 356 milhões, na cotação atual). O defensor de 26 anos assinou contrato com os Blues até 2032,
“Estou muito feliz por fazer parte deste clube maravilhoso. Todos conhecem a lenda do Chelsea, sua tradição de vitórias, e fazer parte disso é um momento de orgulho. Quando conversei com o treinador, percebi que compartilhamos a mesma visão e o mesmo desejo para este clube”, disse Lacroix em suas primeiras palavras pelo Chelsea.
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Lacroix chega ao Stamford Bridge após duas temporadas no Crystal Palace, onde disputou 98 partidas. Neste período, ele conquistou a Liga Conferência da Uefa, a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra. Antes disso, ele atuou no Sochaux, da França, e seguiu para o Wolfsburg, em 2020. No futebol alemão, ele acumulou 130 jogos antes de seguir para o time inglês.
Na Copa do Mundo, Lacroix disputou três partidas. A vitória sobre a Noruega, na fase de grupos, e as derrotas para Espanha e Inglaterra, na semifinal e disputa pelo terceiro lugar, respectivamente.
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