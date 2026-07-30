Uefa convoca reunião de emergência contra venda de ações da Fifa

A Uefa vai realizar uma reunião de emergência com os 55 membros da organização nesta quinta-feira (30) para discutir planos e um possível boicote à Copa do Mundo enquanto coordena a resposta à proposta da Fifa de “vender” uma participação do torneio para investidores privados. A informação é da ESPN.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, divulgou na última terça-feira (28) a proposta de arrecadar 20 bilhões de dólares (R$ 100 bilhões na cotação atual) com a venda das ações para investidores. A intenção da entidade é utilizar os recursos para ampliar as receitas e aumentar os repasses às 211 federações filiadas.

No entanto, o projeto gerou uma reação. O presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostrou contrário ao interesse da Fifa, em postagem nas redes sociais. Além disso, a Federação Inglesa de Futebol indicou preocupação com o futuro do futebol.

Além das críticas públicas, o projeto enfrenta resistência. Os opositores questionam a abertura da principal competição organizada pela Fifa à participação de investidores privados. Além disso, demonstram preocupação com os impactos do modelo sobre a governança da modalidade.

Em resposta aos críticos, Infantino argumentou que o plano “é uma oportunidade de ouro para impulsionar o desenvolvimento do futebol em nível global”.

O presidente da Fifa estabeleceu o dia 19 de setembro como data limite para as 211 federações afiliadas aprovarem o plano de investimento privado proposto. Isto, aliás, garantiria a cada nação um acesso de até 40 milhões de dólares (R$ 204 milhões na cotação atual) em financiamento.

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