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Uefa convoca reunião de emergência contra venda de ações da Fifa

Uefa convoca reunião de emergência contra venda de ações da Fifa
Uefa convoca reunião de emergência contra venda de ações da Fifa -

A Uefa vai realizar uma reunião de emergência com os 55 membros da organização nesta quinta-feira (30) para discutir planos e um possível boicote à Copa do Mundo enquanto coordena a resposta à proposta da Fifa de “vender” uma participação do torneio para investidores privados. A informação é da ESPN.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, divulgou na última terça-feira (28) a proposta de arrecadar 20 bilhões de dólares (R$ 100 bilhões na cotação atual) com a venda das ações para investidores. A intenção da entidade é utilizar os recursos para ampliar as receitas e aumentar os repasses às 211 federações filiadas.

No entanto, o projeto gerou uma reação. O presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostrou contrário ao interesse da Fifa, em postagem nas redes sociais. Além disso, a Federação Inglesa de Futebol indicou preocupação com o futuro do futebol.

Além das críticas públicas, o projeto enfrenta resistência. Os opositores questionam a abertura da principal competição organizada pela Fifa à participação de investidores privados. Além disso, demonstram preocupação com os impactos do modelo sobre a governança da modalidade.

Em resposta aos críticos, Infantino argumentou que o plano “é uma oportunidade de ouro para impulsionar o desenvolvimento do futebol em nível global”.

O presidente da Fifa estabeleceu o dia 19 de setembro como data limite para as 211 federações afiliadas aprovarem o plano de investimento privado proposto. Isto, aliás, garantiria a cada nação um acesso de até 40 milhões de dólares (R$ 204 milhões na cotação atual) em financiamento.

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