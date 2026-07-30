Mil patrocinadores populares: clube cria estratégia inusitada para sair da crise

Sem espaço para atrair grandes patrocinadores e pressionado pela forte crise financeira, o Deportivo Municipal decidiu inovar no modelo para levantar recursos. O clube da terceira divisão peruana colocou no mercado mil cotas de parceria popular por meio da campanha “Os Mil Patrocinadores do Muni”, criada para reforçar o caixa e envolver empresas, comerciantes e empreendedores neste momento delicado.

O resultado? A adesão superou as expectativas, e o clube vendeu, em apenas três meses, todas as cotas disponíveis por 200 soles cada (cerca de R$ 300). A comercialização ocorreu através de uma plataforma desenvolvida exclusivamente para a iniciativa, que também garantia vantagens aos participantes parceiros, como condições especiais na compra de ingressos e produtos oficiais.

A campanha também mudou o estilo do uniforme do Deportivo, que só conseguiu preservar as características tradicionais da camisa — como a faixa vermelha diagonal e o escudo, por exemplo. Cada espaço disponível passou a receber o nome ou a marca de um patrocinador distinto, formando, assim, um desenho quadriculado.

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A crise do Deportivo Municipal

Segundo a diretoria, o dinheiro arrecadado será destinado à participação da equipe masculina na Liga 3 e da equipe feminina na Liga de Ascenso nesta temporada. Parte dos recursos também financiará as categorias de base.

Conforme mencionado, a campanha nasceu da necessidade de criar uma nova fonte de receita. O clube, tetracampeão peruano, encerrou a última temporada rebaixado à Copa Peru, equivalente à terceira divisão do país, e agravou ainda mais o cenário. Com o resultado esportivo, teve que lidar com a perda de patrocinadores e, consequentemente, o aumento de dívidas.

Marketing divide opiniões

Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, fez uma avaliação direta sobre os efeitos comerciais da ação. Ele entende que, embora atenda à necessidade imediata do clube peruano, a campanha compromete o potencial de exploração da camisa, visto que o excesso de marcas dificulta a visibilidade e a geração de valor.

Já para Ivan Martinho, professor da ESPM, a campanha não tem eficácia para substituir um planejamento financeiro de longo prazo, ainda que corresponda ao contexto vivido pelo clube atualmente.

“É uma solução criativa e coerente com o momento do clube. Eles entenderam a realidade que enfrentam e responderam de forma inteligente, transformando uma dificuldade financeira em uma ação de engajamento. Mas é importante diferenciar uma boa solução para uma crise de um modelo sustentável de negócios. O ideal continua sendo construir uma base sólida de patrocinadores estratégicos e receitas recorrentes”, disse o professor.

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