São Paulo lança terceiro uniforme para a temporada

O São Paulo apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (30/7), sua terceira camisa para a temporada 2026. Desenvolvido pela New Balance, o uniforme aposta em um visual mais sofisticado, com inspiração na alfaiataria e um conceito que busca ampliar as possibilidades de uso para além dos dias de jogo.

A nova peça tem base na cor off-white, com listras em relevo tom sobre tom e detalhes em bordô na gola e nos punhos. Segundo a fornecedora de material esportivo, o uniforme segue uma linha minimalista, priorizando elegância e versatilidade sem deixar de lado a identidade do Tricolor.

A proposta, de acordo com a New Balance, é fazer com que a camisa ultrapasse o universo esportivo. Além disso, passe a integrar o dia a dia dos torcedores.

“A proposta da nova Third foi explorar uma linguagem estética diferente dentro da coleção 2026. Assim, fazendo referências clássicas e sofisticadas para reinterpretar o uniforme do São Paulo. Queríamos desenvolver uma camisa que preservasse a identidade do clube e, ao mesmo tempo, acompanhasse a forma como o torcedor vive o futebol hoje, transitando naturalmente entre diferentes momentos do seu dia”, disse Leandro Moraes, diretor da marca.

A camisa passa a integrar a coleção de uniformes do São Paulo para 2026 e será utilizada pelo clube ao longo da temporada em partidas específicas, além de fazer parte da linha de produtos destinada aos torcedores.

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