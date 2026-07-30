Real Madrid terá reunião para avançar contratação de Rodri

O Real Madrid decidiu avançar pela contratação de Rodri, do Manchester City. O clube realizará uma reunião para esta quinta-feira e pode destravar a negociação pelo volante de 30 anos, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026. A informação do jornal espanhol “As”.

A diretoria merengue resistiu durante cerca de 11 meses à possibilidade de contratar Rodri. No entanto, o desempenho do meio-campista na Copa do Mundo e o apoio da torcida fizeram o clube reconsiderar a operação.

O clube espanhol acredita que pode chegar a um acordo com o Manchester City por um valor entre 40 milhões e 50 milhões de euros. Este valor representaria R$ 235 milhões e R$ 294 milhões na cotação atual.

O jornal, aliás, afirma que não há dificuldade para o Real Madrid acertar os termos pessoais com Rodri. O volante tem contrato com o Manchester City até junho de 2027 e teria recusado uma proposta de renovação apresentada pelo clube inglês.

Além disso, de acordo com informações do jornal francês L’Équipe, o meio-campista demonstra forte interesse em defender o Real Madrid e aguarda a chegada de uma proposta oficial.

City vai acelerar renovações

Enquanto acompanha o assédio dos concorrentes, o Manchester City mantém o desejo de renovar o vínculo com um de seus principais jogadores. O clube inglês, entretanto, sabe que precisará acelerar as negociações para evitar perder força diante do interesse crescente de gigantes do continente.

Além do PSG e do Real Madrid, o Barcelona também monitora a situação do volante. Apesar disso, o clube catalão aparece em posição menos favorável na disputa.

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