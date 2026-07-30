Olise fala pela primeira vez após queda da França na Copa: “Decepção imensa”

Duas semanas após a eliminação da França na semifinal da Copa do Mundo de 2026, Michael Olise quebrou o silêncio e comentou a campanha da seleção no torneio. Em publicação nas redes sociais, o atacante lamentou a derrota por 2 a 0 para a Espanha, reconheceu a frustração pelo resultado e destacou o orgulho de ter disputado seu primeiro Mundial.

“Não conseguir levar o troféu para casa é uma decepção imensa. Não era assim que imaginávamos concluir esta Copa do Mundo quando o torneio começou.”, iniciou o meia-atacante.

Apesar do desfecho amargo, Olise fez questão de valorizar a trajetória individual na competição. O jogador do Bayern de Munique distribuiu sete assistências e estabeleceu um novo recorde em uma única edição da Copa do Mundo. Embora não tenha marcado gols, tornou-se uma das principais referências ofensivas da equipe comandada por Didier Deschamps.

“Vestir a camisa da seleção francesa em uma Copa do Mundo sempre foi e sempre será um sonho para mim. Mesmo que não tenhamos conseguido levantar o troféu, tenho orgulho de ter estabelecido o recorde de maior número de assistências na história de uma Copa.”

Olise também agradece Deschamps

O atacante também projetou um futuro promissor com a camisa da França e afirmou que espera proporcionar novas conquistas aos torcedores nos próximos anos. Além disso, agradeceu a Didier Deschamps pela confiança desde sua primeira convocação para a seleção principal.

“Também quero agradecer ao treinador por ter me dado minha primeira convocação e por ter acreditado em mim, mesmo nos momentos mais difíceis. Serei sempre grato e desejo a ele o melhor para o futuro, independentemente do caminho que escolher. Obrigado, França.”

A França encerrou sua participação na Copa do Mundo nas semifinais, após a derrota para a Espanha por 2 a 0. Posteriormente, os espanhóis conquistaram o título ao vencerem a Argentina na decisão.

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