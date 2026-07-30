Santos usará premiação da Sula para pagar elenco e aliviar crise financeira

A classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana trouxe um alívio financeiro imediato ao Santos. A diretoria decidiu utilizar a premiação de pouco mais de R$ 3 milhões conquistada com a vaga para reduzir as pendências com o elenco profissional.

A prioridade do clube é quitar parte dos dois meses de direitos de imagem atrasados dos jogadores. Por isso, nos bastidores, a classificação diante do Remo, pela Copa do Brasil, ganhou peso ainda maior no planejamento financeiro da temporada.

O Santos enfrenta o time paraense em dois jogos, no sábado (01/8), na Vila Belmiro, e na próxima terça-feira (04/8), em Belém. Quem avançar às quartas de final receberá R$ 4 milhões da CBF, valor que também deve ser destinado ao pagamento do elenco.

Ao longo de 2026, o clube já acumulou cerca de R$ 12 milhões em premiações pelas campanhas nas duas competições eliminatórias. A maior parte desse dinheiro ajudou justamente a amenizar os problemas de caixa da atual gestão.

A crise financeira do Santos

A situação financeira do Santos segue delicada. O clube convive com uma dívida superior a R$ 1 bilhão e dificuldades no fluxo de caixa. Em determinados momentos da temporada, os atrasos chegaram a três meses nos direitos de imagem e um mês na carteira de trabalho.

Além disso, o Santos enfrenta pendências relacionadas ao pagamento de FGTS de atletas. A diretoria intensificou o diálogo com os jogadores enquanto busca novas fontes de receita para regularizar a situação.

Contudo, os atrasos já provocaram reflexos jurídicos. Recentemente, o atacante Tiquinho Soares conseguiu a rescisão contratual por causa do não pagamento dos direitos de imagem. Além disso, nesta semana, o lateral Mayke também acionou a Justiça pedindo o rompimento do contrato, que vai até dezembro de 2027.

No campo, o Santos volta a atuar pela Sul-Americana em agosto, quando enfrentará o Macará, do Equador, pelas oitavas de final. Quem avançar às quartas receberá mais 700 mil euros, cerca de R$ 3,6 milhões, em premiação da Conmebol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.