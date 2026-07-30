Léo Pereira perde disputa judicial para Tainá Militão após decisão sobre imóvel

O processo envolvendo Léo Pereira e Tainá Militão terminou definitivamente com uma alteração no desfecho da disputa entre o ex-casal, após o trânsito em julgado da decisão judicial. Segundo informações, o caso foi encerrado neste mês com a determinação de que o zagueiro do Flamengo assumisse as despesas decretadas pela Justiça no caso.

A decisão do dia 17 de julho de 2026 reconheceu que Léo Pereira cumpriu uma obrigação relacionada à transferência de um imóvel para Tainá. No entanto, a realização da exigência só ocorreu depois do prazo estabelecido pela Justiça, já em fase de efetivação de sentença. Ou seja, de forma tardia.

Com o entendimento do magistrado quanto ao cumprimento tardio da obrigação por parte do jogador, Tainá Militão deixou de responder pelas despesas do processo. Documentos obtidos pela coluna Mariana Morais, do Correio Braziliense, mostram que o zagueiro acabou condenado a arcar com as custas da ação e dos honorários advocatícios.

A Justiça também rejeitou a alegação de que Tainá Militão teria agido de má-fé no caso. Nos últimos meses, repercutiram informações de que a influenciadora havia sido condenada a arcar com as despesas processuais, o que não era verídico visto que o cumprimento da sentença ainda estava em análise.

A decisão encerrou oficialmente a ação, arquivada após o trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais margem para recurso.

Léo Pereira e Tainá Militão

O ex-casal se separou oficialmente em setembro de 2023, após cinco anos casados e com dois filhos: Helena, de 6 anos, e Matteo, de 4 anos. O término ficou marcado por uma série de processos judiciais e desentendimento pelas partes, clima que teve uma brecha recentemente.

A relação entre os dois também ganhou repercussão pública, sobretudo após o término, devido aos novos relacionamentos. Isso porque Tainá Castro casou-se com Éder Militão, pai de Cecília, fruto da relação do zagueiro com Karoline Lima, atualmente noiva de Léo Pereira.

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