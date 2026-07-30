Jornal critica postura de Vini Jr em renovação com Real Madrid

A postura de Vinícius Júnior na negociação para renovar com o Real Madrid ganhou críticas na Espanha. Em crônica no Marca, o jornalista Amalio Moratalla considerou o silêncio do brasileiro injustificável, lembrando que o atacante sempre recebeu um apoio raro do clube e do presidente Florentino Pérez, tanto dentro quanto fora dos gramados.

“Se houve um jogador que foi protegido pelo Real Madrid e pelo próprio Florentino Pérez, esse foi Vinícius. Desde a chegada e diante dos inúmeros episódios esportivos e antidesportivos que enfrentou, o clube sempre esteve ao lado dele”, escreveu Amalio Moratalla, em crônica publicada pelo Marca.

O cronista ainda afirmou que o Real Madrid tenta renovar o contrato do brasileiro há bastante tempo. No entanto, conversas seguem sem uma conclusão, mesmo após o fim da Copa do Mundo.

“Agora acredito que o jogador brasileiro não está retribuindo a mesma moeda ao clube. O Real Madrid quer renovar seu contrato há meses, mas a situação não avança”, afirmou.

Na parte final da crônica, Moratalla afirma que gostaria de ver Vinícius permanecer no futebol espanhol, mas fez uma ressalva:

“Se isso obrigar o Real Madrid a fazer um movimento financeiro desproporcional, que ele cumpra o ano de contrato que resta ou seja vendido neste verão. Há vida fora do Real Madrid, mas não é a mesma”, escreveu.

A crônica tem uma justificativo. Afinal, o Arsenal chegou a colocar Vini Jr entre os principais alvos da próxima janela de transferências. De acordo com o jornal britânico The Sun, a diretoria dos Gunners acompanha de perto a situação contratual do atacante brasileiro. Porém, o clube inglês recuou, apesar do interesse.

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