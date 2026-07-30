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Jornal critica postura de Vini Jr em renovação com Real Madrid

Jornal critica postura de Vini Jr em renovação com Real Madrid
Jornal critica postura de Vini Jr em renovação com Real Madrid -

A postura de Vinícius Júnior na negociação para renovar com o Real Madrid ganhou críticas na Espanha. Em crônica no Marca, o jornalista Amalio Moratalla considerou o silêncio do brasileiro injustificável, lembrando que o atacante sempre recebeu um apoio raro do clube e do presidente Florentino Pérez, tanto dentro quanto fora dos gramados.

“Se houve um jogador que foi protegido pelo Real Madrid e pelo próprio Florentino Pérez, esse foi Vinícius. Desde a chegada e diante dos inúmeros episódios esportivos e antidesportivos que enfrentou, o clube sempre esteve ao lado dele”, escreveu Amalio Moratalla, em crônica publicada pelo Marca.

O cronista ainda afirmou que o Real Madrid tenta renovar o contrato do brasileiro há bastante tempo. No entanto, conversas seguem sem uma conclusão, mesmo após o fim da Copa do Mundo.

“Agora acredito que o jogador brasileiro não está retribuindo a mesma moeda ao clube. O Real Madrid quer renovar seu contrato há meses, mas a situação não avança”, afirmou.

Na parte final da crônica, Moratalla afirma que gostaria de ver Vinícius permanecer no futebol espanhol, mas fez uma ressalva:

“Se isso obrigar o Real Madrid a fazer um movimento financeiro desproporcional, que ele cumpra o ano de contrato que resta ou seja vendido neste verão. Há vida fora do Real Madrid, mas não é a mesma”, escreveu.

A crônica tem uma justificativo. Afinal, o Arsenal chegou a colocar Vini Jr entre os principais alvos da próxima janela de transferências. De acordo com o jornal britânico The Sun, a diretoria dos Gunners acompanha de perto a situação contratual do atacante brasileiro. Porém, o clube inglês recuou, apesar do interesse.

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