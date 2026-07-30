Sem vencer após a Copa, Zubeldía vê pressão aumentar no Fluminense

Sem vencer após a Copa do Mundo, o Fluminense viu a pressão aumentar às vésperas dos jogos contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após empatar sem gols com o Bahia, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão, o técnico Luís Zubeldía sofreu com vaias e protestos da torcida pela primeira vez desde a sua chegada. Assim, vive um momento decisivo para o futuro.

Contratado em setembro do ano passado, Luís Zubeldía conseguiu colocar o Fluminense nos eixos após a saída de Renato Gaúcho. O técnico, portanto, deu um estilo de jogo mais ofensivo e, ao mesmo tempo, corrigiu o sistema defensivo. Dentro de casa, o Tricolor fez uma campanha forte e bateu o recorde de vitórias consecutivas de sua história. Assim, voltou à Libertadores após dois anos.

Contudo, a história mudou nesta temporada. No início do ano, o Fluminense começou bem e foi à final do Carioca. Porém, desde o vice para o Flamengo, começaram as oscilações. Desde então, já foram quatro meses sem saber o que é vencer sem sofrer gols. A defesa, aliás, foi vazada em quase todos os jogos. Já o ataque, parou de encantar como no ano passado.

O próximo mês será decisivo, tanto para o Fluminense, quanto para Luís Zubeldía. Nos dias 1º e 5 de agosto, o Time de Guerreiros enfrenta o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois, terá clássico com o Botafogo e encara o líder Palmeiras entre os jogos de ida e volta contra o Independiente Rivadavia, da Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores.

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