Real Madrid vende Gonzalo García e abre caminho para Endrick ter espaço

O Real Madrid segue com seu trabalho de enxugar o elenco e, de quebra, aumentou as chances de Endrick ganhar mais minutos na temporada. O clube acertou a venda de Gonzalo García ao Fulham, da Inglaterra, reduzindo a concorrência do atacante brasileiro por uma vaga no setor ofensivo da equipe comandada por José Mourinho.

Segundo os jornais espanhóis Marca e AS, o acordo foi fechado nesta quinta-feira (30/7). O Fulham vai desembolsar 40 milhões de euros fixos, além de dois milhões de euros em bônus, em uma negociação que pode chegar a 42 milhões de euros (cerca de R$ 244 milhões). Os ingleses adquirirão 70% dos direitos econômicos do atacante, restando apenas a assinatura do contrato para oficializar a transferência.

A contratação atende a um pedido do técnico Álvaro Arbeloa, que assumiu o comando do Fulham em julho. O espanhol trabalhou com Gonzalo nas categorias de base do Real Madrid e fez do atacante uma das prioridades para reforçar o elenco.

Apesar da venda, o Real Madrid não pretende perder o controle sobre o futuro do jogador. De acordo com a imprensa espanhola, a diretoria vê a negociação como uma oportunidade financeira, mas seguirá acompanhando o desenvolvimento de Gonzalo.

Endrick pode ganhar espaço no Real Madrid

Contudo, quem sai ganhando com o negócio é Endrick. Afinal, o atacante brasileiro retornou ao Real Madrid na quarta-feira (29/7), depois de disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Na última temporada, ele atuou por empréstimo no Lyon e encerrou a passagem pelo futebol francês com oito gols e nove assistências em 21 partidas.

Gonzalo era o principal concorrente de Endrick na disputa pela posição de centroavante. Na temporada passada, o espanhol participou de 39 jogos, marcou oito gols, deu três assistências e acumulou 1.471 minutos em campo, tornando-se uma das opções mais utilizadas no setor.

Mesmo com o caminho mais livre, Endrick ainda terá forte concorrência no ataque. Mourinho conta com Mbappé, Vinícius Júnior e Bellingham entre os principais nomes do elenco. Rodrygo segue em recuperação de lesão, enquanto Mastantuono pode ser emprestado para ganhar mais minutos.

Além disso, o Real Madrid continua monitorando o mercado. Um dos alvos é o atacante marfinense Yan Diomandé, do RB Leipzig, por quem o clube avalia investir até 90 milhões de euros (cerca de R$ 522 milhões).

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