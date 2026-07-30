Com Galvão Bueno de sócio, N Sports mira aporte de mais de R$ 152 milhões

A exposição alcançada pela N Sports durante a Copa do Mundo 2026 abriu novas etapas para empresa, que agora busca um aporte de até 30 milhões de dólares (R$ 152,6 milhões) para acelerar seu crescimento no mercado esportivo. Com Galvão Bueno como sócio, a companhia passou a negociar com investidores após a transmissão de 32 partidas do Mundial, em parceria com o SBT.

O desempenho durante a Copa do Mundo ampliou o alcance da marca e fortaleceu a presença da N Sports nas plataformas digitais. Segundo a empresa, a performance atraiu o interesse de investidores locais e internacionais em meio a um cenário cada vez mais disputado no mercado de transmissões esportivas.

A N Sports contará com a Galapagos Capital para conduzir essa operação. Seguindo o acordo entre as partes, a instituição ficará responsável por estruturar a captação, que busca levantar entre 20 milhões e 30 milhões de dólares com investidores da “growth equity”, ou capital de crescimento, utilizada por empresas que pretendem ampliar suas operações.

Possíveis parceiros estratégicos

O planejamento, claro, leva em consideração os desafios do setor, que vão desde o aumento da concorrência ao custo elevado dos direitos esportivos. Isso sem contar nas mudanças dos formatos de licitação. Além disso, a Galapagos ainda terá a função de selecionar possíveis parceiros estratégicos para o canal de TV fechada.

“O produto Copa atestou a capacidade de entrega da N Sports e abriu uma janela de oportunidades. Em pouco tempo, a assessoria da Galapagos já engajou conversas promissoras com investidores de referência locais e globais”, contou André Argolo, diretor de relações institucionais e direitos esportivos da N Sports, à Máquina do Esporte.

Já no pós-Copa, por exemplo, há uma dificuldade no fluxo de caixa. Ainda segundo o site Máquina do Esporte, apesar do aperto, a empresa ainda tem valores a receber referentes às cotas de patrocínios do Mundial. A divisão das receitas durante o torneio ficou em 74% para o SBT e 26% para a N Sports.

Galvão Bueno ajuda no engajamento

A N Sports chegou à vice-liderança entre os canais esportivos da TV por assinatura durante a Copa do Mundo. Para se ter ideia, a empresa só ficou atrás do SporTV, que detinha direitos de mais partidas.

No ambiente digital, a N Sports atingiu cerca de 600 milhões de visualizações, com 45 milhões de interações em 40 dias. Dados que representam uma taxa de engajamento de 6%.

Avalia-se a participação de Galvão Bueno como um dos principais atrativos para o bom desempenho da transmissão. Para além de voz já consagrada das Copas, a edição deste ano tinha um apelo emocional já que tratava-se do último Mundial do narrador. Ele, porém, não descarta a possibilidade de retornar ao torneio em outras funções, como apresentador ou comentarista, por exemplo.

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