São Paulo busca definir novas saídas e mantém elenco em aberto

Mesmo após contratar quatro reforços e encaminhar algumas negociações nesta janela de transferências, o São Paulo ainda não considera o elenco fechado. Enquanto aguarda a chegada do lateral-esquerdo Iago, do Bahia, a diretoria concentra esforços para resolver duas situações: as saídas de Enzo Díaz e Gonzalo Tapia.

Iago desembarcará no Morumbis por empréstimo até o fim da temporada. O Tricolor aguarda apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato para oficializar o anúncio. A chegada do lateral aumentará a concorrência no setor e deixará o elenco com quatro jogadores da posição: Wendell, Nicolas, Iago e Enzo Díaz.

Por isso, a permanência do argentino é considerada improvável. Com contrato até o fim de 2028, Enzo Díaz demonstrou insatisfação nos bastidores com os problemas financeiros enfrentados pelo São Paulo. O clube ainda deve ao menos um mês de direitos de imagem ao elenco, além de pendências com empresários. Assim, já conversa para definir o futuro do defensor.

Outro caso tratado como prioridade envolve Gonzalo Tapia. O atacante chileno tem um empréstimo encaminhado ao Columbus Crew, dos Estados Unidos, mas a negociação ainda depende de um acordo entre o jogador e o clube da MLS. Apesar da demora, a diretoria mantém confiança em um desfecho positivo e segue trabalhando para concluir a transferência.

Enquanto o negócio não sai, Tapia continua treinando separadamente do restante do elenco. A comissão técnica não conta com o atacante para a sequência da temporada.

São Paulo tem outras saídas para definir

A reformulação do grupo, porém, não deve parar por aí. Com a janela de transferências aberta até 11 de setembro, o São Paulo está disposto a negociar atletas que não estão nos planos de Dorival Júnior. Matheus Belém, Luan, Hugo, Maik e Cédric receberam autorização para buscar novos clubes.

Além deles, Negrucci já está emprestado ao Athletic, Moreira acertou sua transferência para o Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, e o goleiro Young deve sair nos próximos dias. Por fim, o atacante Paulinho tem empréstimo bem encaminhado para o Botafogo-SP.

Já nas chegadas, o Tricolor espera derrubar o transfer ban para inscrever o zagueiro Domingos Duarte. Além disso, segue de olho para qualquer nova oportunidade de mercado.

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