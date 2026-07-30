Thiago Mendes assume artilharia do Vasco em 2026

Herói da classificação do Vasco, o volante Thiago Mendes assumiu a artilharia do time na temporada. O meio-campista fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Independiente Medellín, da Colômbia, nesta quarta-feira (29), em São Januário, pelos playoffs da Sul-Americana, e chegou a seis gols em 2026. Dessa forma, igualou o argentino Claudio Spinelli como o goleador vascaíno.

“Sabemos que seria um jogo muito difícil, mas o fator casa significou bastante para a nossa equipe. A torcida incentivou o jogo todo. Não estávamos vindo de bons resultados, mas conseguimos a classificação. Temos o Fluminense pela frente e precisamos colocar a cabeça no lugar”, disse o volante após a vitória sobre o Independiente Medellín, da Colômbia, pela Sul-Americana.

Mais do que balançar as redes, Thiago Mendes tem se destacado por marcar gols decisivos. Em 2026, por exemplo, marcou os tentos das vitórias sobre o Fluminense (3 a 2) e Athletico-PR (1 a 0), pelo Brasileirão. Além disso, também marcou o gol que iniciou a reação na vitória sobre o Palmeiras (2 a 1). Portanto, na maioria das vezes que correu para o abraço, foi determinante para o Vasco vencer.

Contratado no ano passado, Thiago Mendes se tornou peça fundamental para o Vasco. O volante, que chegou após passagem pelo Lille, da França, soma 45 jogos, seis gols e uma assistência com a camisa vascaína. Na temporada atual, são 29 partidas, seis gols e uma assistências. Ou seja, todas as participações em gols foram neste ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.