Samuel Lino consolida boa fase no Flamengo com Leonardo Jardim

Samuel Lino voltou a brilhar pelo Flamengo. O atacante marcou o gol do empate sobre o Internacional por 1 a 1, nesta quarta-feira (29), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Brasileirão, e manteve a boa fase sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Dessa forma, se consolidou como um dos destaques da equipe nos últimos jogos.

Desde a chegada de Leonardo Jardim, Samuel Lino se tornou o segundo jogador com mais participações em gols (12) no Brasileirão. O atacante, portanto, é superado apenas pelo companheiro Pedro, que participou diretamente em 15 oportunidades. Assim, deixou de lado a desconfiança do ano passado e assumiu papel de destaque no comando do ataque.

Nos últimos dez jogos do Brasileirão, Samuel Lino soma três gols e quatro assistências. Ou seja, são sete participações, com média de 110 minutos para participar diretamente de um gol. No período, o atacante também criou oito grandes chances e deu 18 passes decisivos, que geraram alguma chance perigosa, segundo os dados do “SofaScore”.

Com o empate diante do Internacional, o Flamengo chegou a 39 pontos e segue em segundo lugar, mas viu o líder Palmeiras voltar a abrir distância, agora com 47. O Rubro-Negro, agora, volta a campo apenas no próximo dia 9, às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão.

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