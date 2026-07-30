CBF não divulga áudio do VAR em lance de Maurício, do Palmeiras

A CBF optou por não divulgar o áudio do VAR no lance envolvendo o meia Maurício, do Palmeiras, durante o triunfo por 4 a 0 sobre o Vitória, na última quarta-feira (29/7), no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O episódio gerou forte reclamação do clube baiano, que pediu a expulsão do jogador alviverde por uma cotovelada em Cacá.

A entidade publicou apenas os áudios das revisões que resultaram nas expulsões de Cacá e Luan Cândido, ambos do Vitória, e concluiu que a arbitragem acertou nas duas decisões. Já a jogada envolvendo Maurício não teve o diálogo do VAR divulgado, já que o árbitro de vídeo não recomendou revisão do lance.

A CBF adota como procedimento divulgar, em regra, apenas as conversas do VAR em lances que resultam em revisão da decisão tomada em campo. Como o árbitro Alex Gomes Stéfano aplicou cartão amarelo diretamente e não foi chamado ao monitor, o áudio permaneceu sob sigilo.

O lance aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo. Na disputa pela bola, Maurício acertou uma cotovelada em Cacá. O árbitro puniu o meia do Palmeiras com cartão amarelo e justificou a decisão na súmula.

“Golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola. Por uso indevido dos braços de maneira temerária na disputa de bola”, diz a súmula.

Outras polêmicas em Vitória x Palmeiras

Aliás, o episódio antecedeu outra sequência de lances polêmicos. Afinal, poucos minutos depois, Cacá recebeu cartão vermelho após entrada dura em Arias. Desta vez, o VAR recomendou a revisão, e o árbitro confirmou a expulsão. Contudo, na sequência, Luan Cândido também foi expulso após fazer um gesto interpretado pela arbitragem como acusação de roubo contra o árbitro.

Após a partida, o presidente do Vitória, Fabio Mota, criticou a condução da arbitragem e afirmou que a não expulsão de Maurício mudou o rumo do confronto. Aliás, Cacá precisou levar cinco pontos no queixo após o lance.

“Ainda bem que o Brasil viu o jogo. O Cacá levou cinco pontos no queixo, não foi por acaso, não foi por ser intencional, que foi o que os jogadores relataram sobre o que o árbitro disse. Isso desequilibrou a partida, o Vitória era melhor. Houve um desequilíbrio após a não expulsão pela agressão”, disse o mandatário.

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