Santos acelera rescisões para reduzir gastos e aliviar crise financeira

Impedido de contratar por causa do transfer ban imposto pela Fifa, o Santos concentra seus esforços em reduzir despesas e reorganizar as finanças. A diretoria negocia a rescisão de contratos de jogadores que não fazem mais parte dos planos da comissão técnica, com o objetivo de aliviar a folha salarial e diminuir os impactos da crise financeira.

Depois de acertar a saída do volante Zé Rafael na última quarta-feira (29/7), o Peixe trabalha para concluir mais duas negociações. As rescisões do zagueiro Alex Nascimento e do meia Patrick, atualmente emprestado ao Remo.

No acordo com Zé Rafael, o Santos assumiu os débitos pendentes, como meses de direitos de imagem atrasados, além de pagar uma indenização pelo encerramento antecipado do contrato. Ainda assim, o valor ficou abaixo do que o volante teria direito a receber até o fim do vínculo, válido até dezembro de 2027. Contratado na temporada passada para ser titular, o jogador nunca conseguiu se firmar na equipe.

Outras rescisões que o Santos tenta acelerar

A diretoria, porém, não conseguiu chegar a um entendimento com todos os atletas. O lateral-direito Mayke e o atacante Tiquinho Soares recorreram à Justiça após as partes não entrarem em consenso sobre um plano para quitar os valores devidos. Tiquinho já obteve a rescisão contratual, enquanto Mayke ainda aguarda a definição do processo.

Outros casos tiveram desfecho amigável. O volante Tomás Rincón deixou o clube em comum acordo, assim como João Basso, que rescindiu em março, e Bilal Brahimi, outro reforço que não conseguiu corresponder às expectativas.

A situação de Patrick tende a exigir mais tempo. Emprestado ao Remo até o fim de 2026, o meia ainda precisa definir seu futuro com o clube paraense antes de concluir um acordo definitivo com o Santos. A diretoria santista pretende encerrar o vínculo e abrir caminho para que o jogador permaneça em Belém. Contratado em 2024 por cerca de R$ 5 milhões, ele também tem valores a receber do Peixe.

Já Alex Nascimento também negocia uma saída antecipada. O zagueiro tem contrato até dezembro deste ano, treina em horários alternativos ao restante do elenco e não entrou em campo em 2026. No clube desde 2019, o defensor está fora dos planos para a sequência da temporada.

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