Com Messi de modelo, Inter Miami lança novo uniforme para a temporada

O Inter Miami apresentou, nesta quinta-feira (30/7), o terceiro uniforme para a temporada 2026. Batizada de “Cénit”, a nova camisa homenageia a inauguração do Nu Stadium e simboliza uma nova fase do clube. Para marcar o lançamento, a equipe escolheu Lionel Messi como protagonista da campanha.

O nome “Cénit” faz referência ao ponto mais alto de uma trajetória. Dessa forma, o Inter Miami reforça a ideia de que vive um momento importante de sua história, sem deixar de mirar conquistas ainda maiores nos próximos anos.

Além do conceito, o uniforme aposta em um visual inspirado na arquitetura do novo estádio. A peça tem predominância da cor branca, enquanto os detalhes em rosa, preto e verde-água remetem às linhas da cobertura do Nu Stadium, reforçando a conexão entre o clube, a torcida e a cidade.

Ao mesmo tempo, a campanha de divulgação leva o tema “Estamos em casa”. O vídeo celebra a chegada definitiva ao novo estádio e apresenta o uniforme como um símbolo desse novo capítulo. Mais uma vez, Messi aparece no centro da ação e lidera a divulgação do kit.

O Inter Miami inaugurou oficialmente o Nu Stadium em 4 de abril de 2026. Agora, o novo uniforme fará sua estreia em campo nesta sexta-feira, 1º de agosto, no confronto contra o Columbus Crew, pela MLS.

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