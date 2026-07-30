Seleções da Europa decidem boicotar torneios da Fifa

A Uefa anunciou nesta quinta-feira (30) que decidiu boicotar os torneios da Fifa. A entidade europeia reforçou que as 55 associações rejeitam de forma unânime a proposta de criar uma empresa para administrar suas competições e vender ações a investidores privados. Dessa forma, as seleções europeias vão ficar fora enquanto ela for considerada.

O posicionamento da Uefa pode prejudicar, por exemplo, a Copa do Mundo feminina de 2027. A Uefa, aliás, foi a primeira organização a se posicionar contra a decisão da Fifa. Assim, recebeu apoio da Concacaf e da Confederação Asiática de Futebol. Dessa forma, essas três entidades representam 143 dos 211 membros da Fifa, ampla maioria.

A Fifa estuda criar uma nova empresa para administrar suas competições e vender ações a investidores privados. Assim, a entidade máxima manteria o controle da nova companhia com uma participação majoritária, enquanto investidores comprariam entre 20% e 30%. O negócio, portanto, movimentaria vários bilhões de euros.

O projeto, porém, não foi bem recebido pelas federações filiadas. Existe a preocupação que a presença de investidores privados aumente a pressão para expandir ainda mais os torneios ou até reduzir o intervalo entre as edições da Copa do Mundo. Aliás, existe o receio de que as decisões passem a priorizar interesses comerciais, como a escolha das sedes por lugares mais lucrativos.

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