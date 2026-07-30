Kaio César cresce no Corinthians em meio à ausência de Depay

Kaio César aproveitou o retorno do Campeonato Brasileiro para assumir papel de destaque no Corinthians. Nos dois primeiros jogos da equipe após a pausa para a Copa do Mundo, o atacante liderou os principais indicadores individuais do elenco e reforçou sua importância no esquema de Fernando Diniz.

Depois de marcar um dos gols na vitória sobre o Remo e começar como titular no empate diante do Bahia, o camisa 37 chamou atenção não apenas pela participação ofensiva, mas também pela intensidade na marcação.

Contudo, o jogador cresce enquanto outro atacante titular ainda tem futuro indefinido. Afinal, Memphis Depay ainda não retorno e não acertou sua renovação de contrato. Assim, vai abrindo espaço para o jovem atleta ganhar ainda mais afirmação no Timão.

Kaio César vem crescendo no Corinthians

Ao longo das duas partidas, ele liderou o Corinthians em dribles certos, com seis, e em desarmes, também com seis recuperações de bola. Além disso, Kaio César venceu mais duelos individuais do que qualquer outro jogador do Timão no período. Ao todo, foram 17 disputas ganhas, número que evidencia sua participação constante durante os jogos.

No setor ofensivo, o atacante também aparece entre os principais destaques. Ele divide com Yuri Alberto a liderança em finalizações, com dois chutes. Além disso, ainda está entre os atletas que mais sofreram faltas, ao lado de Breno Bidon e Rodrigo Garro, todos com quatro infrações recebidas.

Contratado no início da temporada, Kaio César precisou de pouco tempo para conquistar espaço no elenco. Ele estreou justamente na decisão da Supercopa do Brasil e contribuiu com uma assistência na conquista do título. Desde então, ganhou sequência e passou a receber cada vez mais oportunidades.

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