Internacional renova fôlego e esperança antes da Copa do Brasil

O Internacional chega à pausa do Brasileirão com um cenário mais positivo do que imaginava há algumas rodadas. O empate diante do Flamengo, no Beira-Rio, manteve o Colorado fora do Z4 antes da paralisação para os confrontos da Copa do Brasil e devolveu confiança ao elenco comandado por Paulo Pezzolano. Ao mesmo tempo, a atuação consistente diante de um dos principais times do continente deixou a sensação de que a equipe poderia até ter conquistado os três pontos.

Com 22 pontos, o Colorado igualou a pontuação do rival Grêmio, levando vantagem no saldo de gols, embora tenha uma partida a mais disputada. Mais importante que a classificação, porém, foi a resposta apresentada em campo. O Colorado competiu durante os 90 minutos, suportou a pressão do adversário e mostrou organização defensiva. Mesmo assim, acabou sofrendo o gol após uma sequência de erros individuais envolvendo Alan Patrick e Matheus Bahia, que comprometeram uma atuação coletiva considerada positiva.

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Pezzolano explica estratégia e faz alerta

Após o confronto, Paulo Pezzolano detalhou a escolha por um sistema mais conservador diante do Flamengo. O treinador destacou que a equipe voltou a atuar com uma linha de cinco defensores, utilizando Bruno Gomes mais recuado, além de compactar os setores para reduzir os espaços do adversário.

“Repetimos a linha de cinco como nas outras vezes. Só colocamos Bruno Gomes na linha de defesa. O que mudou foi a compactação dos ponteiros com os volantes e dos volantes com os defensores. Tenho que olhar o que meu time tem melhor e pior do que os adversários. Carbonero e Alan Patrick foram meias, atraímos os zagueiros para que se abrissem e tentássemos atacar por ali”, explicou o treinador.

Apesar da eficiência da estratégia, Pezzolano deixou claro que esse não é o estilo de jogo que pretende adotar como padrão. Segundo ele, o posicionamento mais recuado foi consequência da qualidade do adversário e das circunstâncias da partida. Por outro lado, garantiu que o Internacional precisa assumir postura mais ofensiva diante de equipes com características diferentes.

“Não posso ficar no bloco baixo. Inter não merece jogar assim. É um clube grande, que precisa ser protagonista. Ninguém gosta disso, queremos sempre passar por cima dos adversários. E, para mim, só o Bragantino nos atropelou. Em todos os demais jogos, não fomos mal para perder”, afirmou.

Agora, o foco colorado se volta totalmente para a Copa do Brasil. O Internacional enfrentará o Corinthians nas oitavas de final, com o primeiro duelo marcado para domingo, no Beira-Rio, e a partida de volta na quinta-feira seguinte, em Itaquera. Logo depois, a equipe ainda terá pela frente o líder Palmeiras, antes de encarar o Remo em um confronto direto pelo Campeonato Brasileiro. Dessa forma, a sequência é tratada internamente como decisiva para consolidar a recuperação na temporada e afastar definitivamente qualquer ameaça de luta contra o rebaixamento.

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