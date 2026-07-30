Danilo admite insatisfação com momento do Flamengo e pede autocrítica

A sequência de tropeços do Flamengo no Brasileirão segue reverberando. Ao empatar com o Internacional, na última quarta-feira (29/7), em Porto Alegre (RS), o Rubro-Negro viu o líder Palmeiras abrir vantagem na liderança do torneio, ficando agora oito pontos atrás dos paulistas na briga pelo título. Danilo, um dos capitães do elenco, foi duro na análise pós-jogo.

Ele, que atuou por todo o segundo tempo, admitiu insatisfação com o momento do clube. Além do empate com o Inter, o Fla também ficou no 1 a 1 com o São Paulo, desperdiçando quatro dos últimos seis pontos. Dessa forma, reconheceu que o Flamengo esteve “abaixo de seu potencial”.

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“Obviamente existe essa insatisfação, é claro. Independente de onde a gente joga, a gente busca sempre a vitória. E principalmente pelo momento. São dois empates seguidos em duas circunstâncias onde, analisando bem, a gente esteve abaixo do nosso potencial”, afirmou o experiente jogador na zona mista do estádio Beira-Rio.

Danilo pede autocrítica no Flamengo

Danilo, então, falou sobre os próprios atletas. Para ele, afinal, os jogadores devem realizar um exercício de autocrítica para enxergar onde podem e devem melhorar para os próximos compromissos do Fla na temporada.

“Cabe um exercício aqui de olhar para dentro, cada um de nós, de fazer uma autocrítica. Usar esse tempo agora para tirar a pele de trabalhar, de se dedicar e de se recondicionar, quem tiver de se recondicionar. Porque depois a temporada volta com decisões importantes e não espera por ninguém”, disse, referindo-se à pausa de dez dias sem jogos.

O Flamengo volta a campo somente no dia 9 de agosto, quando recebe o Vitória, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. Depois, dia 12, também no Maraca, pega o Cruzeiro, dando início à busca por vaga nas quartas de final da Libertadores, prioridade máxima da equipe em 2026. A decisão será na outra quarta (19/8), no Mineirão.

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