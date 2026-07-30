Flamengo terá desfalque de De la Cruz contra o Vitória

O Flamengo já tem um desfalque certo para quando voltar a campo na temporada, daqui dez dias, em partida contra o Vitória, pelo Brasileirão. O volante Nicolás De la Cruz recebeu o terceiro amarelo da série durante a partida contra o Internacional, na última quarta-feira (29/7) e, dessa forma, desfalca a equipe de Leonardo Jardim no dia 9 de agosto, no Maracanã.

De la Cruz levara amarelos exatamente contra o Inter, no primeiro turno, pela segunda rodada, e também contra o Palmeiras, dia 23 de maio, pela 17ª jornada do certame. Desde então, estava pendurado. E, no jogo diante do Colorado, o Fla ficou com novos jogadores na berlinda. Saiba com o Jogada10!

O ex-jogador do Inter, Vitão, é um dos jogadores em questão. Contra seu antigo clube, tomou amarelo aos 19′ da etapa final, levando seu segundo na série. Assim, se receber um novo amarelo contra o Vitória, desfalcará a equipe contra o Mirassol, pela 23ª rodada, no dia 16 de agosto. Já o volante Pulgar levou seu quinto amarelo no certame e vive a mesma situação.

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Outros pendurados no Flamengo

Há também outros pendurados, que convivem com dois amarelos há mais tempo. São os casos dos atacantes Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Cebolinha, além do meia Lucas Paquetá. Vale lembrar que Léo Pereira já cumpriu duas partidas por acúmulo de amarelos, enquanto Alex Sandro, Evertton Araújo, Varela e Jorginho cumpriram uma vez. O volante ítalo-brasileiro também cumpriu suspensão pelo vermelho direto recebido contra o São Paulo, na abertura do torneio, em janeiro.

O citado Pulgar pode ter cumprido apenas um jogo por amarelo, mas já pagou quatro partidas por suspensão. Afinal, recebeu vermelho direto por agressão em duelo contra o Red Bull Bragantino, pegando gancho no STJD. O mesmo vale para Carrascal, que foi expulso contra o Palmeiras, em maio, e também pegou quatro partidas no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ambos já cumpriram suas respectivas penas.

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