Palmeiras rebate críticas do Vitória em nota: “Falsas narrativas”

O Palmeiras reagiu às críticas do Vitória e publicou uma nota oficial nesta quinta-feira (30/7) para defender a arbitragem da vitória por 4 a 0, no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. No comunicado, o clube acusou a criação de “falsas narrativas” para pressionar os árbitros e afirmou que o resultado foi conquistado de forma legítima.

A principal reclamação do Vitória envolve um lance aos 25 minutos do primeiro tempo. Na jogada, Maurício acertou o braço no rosto do zagueiro Cacá, que precisou receber atendimento médico e levou cinco pontos no queixo. O árbitro aplicou cartão amarelo ao meia do Palmeiras, enquanto o VAR não recomendou revisão para possível expulsão.

Na nota, o Palmeiras sustentou que o lance não apresentava elementos para um cartão vermelho e destacou que a advertência aplicada em campo foi suficiente.

“Não é a primeira vez (e certamente não será a última) que, em nome da verdade, precisamos combater falsas narrativas criadas para pressionar ainda mais os profissionais de arbitragem nos jogos do Palmeiras e colocar em xeque uma vitória absolutamente legítima obtida dentro de campo por nossos atletas.”

Além disso, o clube comparou a jogada de Maurício com a entrada de Cacá sobre Arias, que terminou com a expulsão do defensor do Vitória após revisão do VAR.

“O braço do meia Maurício acertou o rosto do zagueiro Cacá, razão pela qual o camisa 18 do Palmeiras foi advertido com o cartão amarelo. Não houve, contudo, força ou movimento adicional que justificasse uma recomendação do VAR para expulsão.”

Outras acusações rebatidas pelo Palmeiras

Na sequência, o Verdão defendeu a decisão que expulsou o zagueiro do Vitória e argumentou que a entrada colocou a integridade física de Arias em risco. O clube também contestou as reclamações do time baiano sobre um possível pênalti no segundo tempo. Segundo o Palmeiras, Andreas Pereira não fez contato com o adversário, que teria simulado a queda dentro da área.

Por fim, o comunicado voltou a criticar as manifestações após a partida e ressaltou a campanha da equipe no Campeonato Brasileiro.

“Debates e divergências são saudáveis em qualquer ambiente democrático, como o futebol. Há que se tomar cuidado, no entanto, quando opiniões distorcem os fatos e servem a interesses de terceiros. A verdade incontestável é que o Palmeiras faz uma das melhores campanhas da história do Brasileirão na Era dos Pontos Corridos. Somos a equipe com mais gols marcados e menos gols sofridos na competição até o momento, o que comprova a competência do trabalho desenvolvido por nossos profissionais na atual temporada. Sabemos que a nossa capacidade de competir em alto nível incomoda, mas seguimos firmes e focados em busca dos nossos objetivos.”, finaliza.

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