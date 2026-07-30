CBF confirma amistosos da Seleção na reta final de 2026

A CBF confirmou nesta quinta-feira (30) os últimos compromissos da Seleção Brasileira em 2026. Dessa forma, o ciclo visando a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030 começará com amistosos contra Austrália e Índia, entre 21 de setembro e 6 de outubro. Serão dois jogos contra os australianos e um confronto inédito diante dos indianos.

No dia 25 de setembro, a Seleção enfrenta a Austrália, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, o Brasil volta a encarar os australianos, desta vez em Brisbane. Por fim, o confronto inédito contra os indianos acontecerá no dia 3 de outubro, em Calcutá, conhecida como a cidade com a maior história esportiva da Índia.

Eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil fez a sua pior campanha na competição desde 1990. Dessa forma, ampliou o jejum de 24 anos sem títulos mundiais. O período sem títulos, portanto, é o maior da história da Seleção Brasileira e supera o intervalo entre o tricampeonato de 1970 e o tetracampeonato de 1994.

Após a eliminação na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti retornou para o Rio de Janeiro na última terça-feira (28) e se reuniu com membros da comissão técnica para definir o planejamento do próximo ciclo. O objetivo, portanto, foi definir os passos visando a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. A pré-lista dos próximos amistosos deve ser enviada para a Fifa até o dia 6 de setembro.

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