Vasco empresta atacante para clube da segunda divisão portuguesa

O Vasco confirmou nesta quinta-feira (30) o empréstimo do centroavante GB para o futebol português. O jogador estava emprestado para o Fortaleza, mas não estava nos planos para a sequência da temporada. Dessa forma, o Cruz-Maltino buscou novos ares para o jovem e chegou a um acordo com o Chaves, de Portugal, por um empréstimo até junho de 2027.

O Chaves, de Portugal, disputará a segunda divisão portuguesa na temporada 2026/27. Contudo, o Vasco vê o empréstimo como uma rodagem importante para o desenvolvimento do jovem. O Cruz-Maltino enxerga potencial em GB e não descarta utilizá-lo no futuro. Mas, por enquanto, não há espaço no elenco.

GB estava emprestado ao Fortaleza desde o início da temporada. Apesar de chegar com grande expectativa, não conseguiu se firmar. Dessa forma, atuou em apenas três jogos pelo Leão, pelo Campeonato Cearense. A última vez que o jovem foi relacionado aconteceu em 8 de abril, no clássico contra o Ceará, pela Copa do Nordeste.

Revelado no Vasco, GB subiu para o profissional em 2023. No ano passado, ganhou chances com o técnico Fernando Diniz, mesmo com a concorrência de Rayan e Vegetti. Ao todo, o jovem soma três gols em 28 jogos. O atacante, de 21 anos, tem contrato com o Gigante da Colina até junho de 2027, quando termina o seu empréstimo com o Chaves.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.