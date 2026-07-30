Globo lança pacote comercial da Copa feminina de 2027 e mira recorde na modalidade

A Copa do Mundo Feminina de 2027 ganhou um espaço central no planejamento comercial da Globo. Em apresentação ao mercado publicitário, a emissora exibiu um pacote que visa transformar o torneio, realizado no Brasil, no maior projeto da modalidade já desenvolvido pelo canal, com disputa por anunciantes e novas possibilidades de exposição para marcas.

O documento enviado nesta quinta-feira (30) reserva prioridade aos parceiros da Fifa, mas não estabelece limite para o número de patrocinadores. Embora não haja informações oficiais quanto aos valores do plano comercial, fontes afirmaram à Coluna F5 que se refere ao pacote mais valioso entre transmissões de futebol feminino no país.

A estratégia comercial já leva em consideração o planejamento para exibição ao vivo do sorteio dos grupos da Copa, em dezembro. Nessa linha, promete a primeira oportunidade de exposição às marcas, inclusive em TV aberta, desde antes do início do torneio.

Aposta comercial da Globo

O canal trabalha internamente para explorar o Mundial 2027 também em diferentes formatos. Além das partidas, o planejamento inclui conteúdos de jornalismo, dramaturgia, filmes, séries, programas especiais, transmissões e plataformas relacionadas ao futebol feminino.

A novela das seis “Dias de Glória”, com estreia programada para junho de 2027, se destaca entre os produtos previstos. Isso porque a trama contará uma história fictícia sobre uma mulher que tenta jogar futebol nos anos 1940.

Dentro da cobertura esportiva, a Globo promete exibir os 64 jogos da Copa do Mundo feminina em suas plataformas, com transmissões pela TV aberta, SporTV e GE TV. Ainda não há definição em relação às partidas que serão transmitidas no sinal aberto, pois a decisão depende do planejamento da grade. O Mundial também contará com confrontos na CazéTV.

A aposta comercial da emissora acompanha o interesse declarado do público pela modalidade. Segundo pesquisa realizada pela área de inteligência do Grupo e apresentada no plano, 62% dos brasileiros afirmam ter interesse pelo futebol feminino, enquanto 60% dizem que pretendem acompanhar a Copa do Mundo 2027.

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