Com dificuldades por Sosa, Vasco abre negociação com Kevin Castaño, do River Plate

O Vasco abriu negociações para contratar o volante Kevin Castaño, atualmente vinculado ao River Plate-ARG. O colombiano de 25 anos, que disputou a última Copa do Mundo, despertou o interesse do departamento de futebol cruz-maltino.

A diretoria decidiu avançar em uma alternativa para o meio-campo por causa da demora para concluir as tratativas pela contratação de Santiago Sosa, jogador que pertence ao Racing-ARG. A informação inicial é do portal ge.

A princípio, a cúpula vascaína havia encaminhado a contratação de Santiago Sosa no último fim de semana, restando apenas pequenos detalhes para o negócio ser sacramentado.

O Racing tem evitado a concretização do acordo, visto que a equipe argentina passou a exigir um aumento na proposta que já havia sinalizado aceitar anteriormente.

A diretoria já considerava a operação por Sosa praticamente fechada, com os termos estabelecidos em 7 milhões de dólares (cerca de 35 milhões de reais). Contudo, o clube argentino agora cobra um montante maior à vista, além de um reajuste na oferta inicial, gerando um impasse e estendendo a negociação.

Apesar da busca por alternativas, a gestão vascaína continua tentando finalizar a investida por Sosa, embora analise novos nomes no mercado para resguardar o planejamento esportivo. Afinal, a instituição deseja reforçar o elenco o quanto antes para o restante das competições do segundo semestre.

O alvo do Vasco

Kevin Castaño despontou no Rionegro Águilas, na Colômbia, antes de ser transferido para o Cruz Azul, do México. Posteriormente, o volante passou pelo Krasnodar, da Rússia, e retornou ao futebol sul-americano em 2025, defendendo o River Plate por duas temporadas.

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Contudo, ao longo de 2026, o meio-campista perdeu espaço e deixou de figurar entre os titulares da equipe argentina.

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