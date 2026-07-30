ASSINE JÁ!
Jogada10

Com dificuldades por Sosa, Vasco abre negociação com Kevin Castaño, do River Plate

Com dificuldades por Sosa, Vasco abre negociação com Kevin Castaño, do River Plate
Com dificuldades por Sosa, Vasco abre negociação com Kevin Castaño, do River Plate -

O Vasco abriu negociações para contratar o volante Kevin Castaño, atualmente vinculado ao River Plate-ARG. O colombiano de 25 anos, que disputou a última Copa do Mundo, despertou o interesse do departamento de futebol cruz-maltino.

A diretoria decidiu avançar em uma alternativa para o meio-campo por causa da demora para concluir as tratativas pela contratação de Santiago Sosa, jogador que pertence ao Racing-ARG. A informação inicial é do portal ge.

A princípio, a cúpula vascaína havia encaminhado a contratação de Santiago Sosa no último fim de semana, restando apenas pequenos detalhes para o negócio ser sacramentado.

O Racing tem evitado a concretização do acordo, visto que a equipe argentina passou a exigir um aumento na proposta que já havia sinalizado aceitar anteriormente.

A diretoria já considerava a operação por Sosa praticamente fechada, com os termos estabelecidos em 7 milhões de dólares (cerca de 35 milhões de reais).  Contudo, o clube argentino agora cobra um montante maior à vista, além de um reajuste na oferta inicial, gerando um impasse e estendendo a negociação.

Apesar da busca por alternativas, a gestão vascaína continua tentando finalizar a investida por Sosa, embora analise novos nomes no mercado para resguardar o planejamento esportivo. Afinal, a instituição deseja reforçar o elenco o quanto antes para o restante das competições do segundo semestre.

O alvo do Vasco

Kevin Castaño despontou no Rionegro Águilas, na Colômbia, antes de ser transferido para o Cruz Azul, do México. Posteriormente, o volante passou pelo Krasnodar, da Rússia, e retornou ao futebol sul-americano em 2025, defendendo o River Plate por duas temporadas.

LEIA MAIS: Thiago Mendes assume artilharia do Vasco em 2026

Contudo, ao longo de 2026, o meio-campista perdeu espaço e deixou de figurar entre os titulares da equipe argentina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas