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Soteldo prega cautela no Fluminense antes de clássico decisivo pela Copa do Brasil

Soteldo prega cautela no Fluminense antes de clássico decisivo pela Copa do Brasil
Soteldo prega cautela no Fluminense antes de clássico decisivo pela Copa do Brasil -

O Fluminense terá pela frente o clássico contra o Vasco, neste sábado, a partir das 17h30 (de Brasília), no Maracanã, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A eliminatória é composta por dois confrontos, detalhe que exige cautela redobrada por parte do Tricolor. Portanto, essa é a visão defendida pelo atacante Soteldo.

“Nós, em todos os jogos, procuramos vencer. Sabemos que é uma eliminatória e vamos fazer de tudo para passar. Vamos ver o que o treinador vai querer, e sabendo que são dois jogos.”, ressaltou o atacante. E completou:

“Vamos encarar da melhor maneira”, projetou o venezuelano.

Enquanto se prepara para o torneio copeiro, por outro lado, o clube das Laranjeiras mantém o foco no Campeonato Brasileiro, onde, atualmente, ocupa a quarta colocação. Além disso, com uma campanha sólida, o time alcançou 34 pontos na tabela de classificação e, desse modo, está a apenas dois do Athletico-PR.

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Nesse sentido, a equipe comandada pela comissão técnica busca equilibrar o bom momento na competição nacional bem como a exigência física e mental do clássico eliminatório deste fim de semana, portanto, ainda que haja desafios pela frente.

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