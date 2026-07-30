Soteldo prega cautela no Fluminense antes de clássico decisivo pela Copa do Brasil

O Fluminense terá pela frente o clássico contra o Vasco, neste sábado, a partir das 17h30 (de Brasília), no Maracanã, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
A eliminatória é composta por dois confrontos, detalhe que exige cautela redobrada por parte do Tricolor. Portanto, essa é a visão defendida pelo atacante Soteldo.
“Nós, em todos os jogos, procuramos vencer. Sabemos que é uma eliminatória e vamos fazer de tudo para passar. Vamos ver o que o treinador vai querer, e sabendo que são dois jogos.”, ressaltou o atacante. E completou:
“Vamos encarar da melhor maneira”, projetou o venezuelano.
Enquanto se prepara para o torneio copeiro, por outro lado, o clube das Laranjeiras mantém o foco no Campeonato Brasileiro, onde, atualmente, ocupa a quarta colocação. Além disso, com uma campanha sólida, o time alcançou 34 pontos na tabela de classificação e, desse modo, está a apenas dois do Athletico-PR.
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Nesse sentido, a equipe comandada pela comissão técnica busca equilibrar o bom momento na competição nacional bem como a exigência física e mental do clássico eliminatório deste fim de semana, portanto, ainda que haja desafios pela frente.
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