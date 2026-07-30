Danilo Pereira é o novo “9” do Botafogo: “Sei dessa responsabilidade”

O Botafogo tem um novo camisa 9. Nesta quinta-feira (30), no Estádio Nilton Santos, o Glorioso apresentou o centroavante Danilo Pereira como novo reforço. De antemão, o jogador expressou como se sentia ao vestir o número que representa, tradicionalmente, o artilheiro. No entanto, fugiu um pouco dos clichês do algarismo.

“É o número especial. Sei dessa responsabilidade. Objetivo de trabalhar forte e cumprir os meus objetivos. O de quem marca os gols. Mas existem outros tipos de “9”. Não é só presença de área. Há jogadores que saem e buscam a bola. Me inspiro em Ronaldo e Gabriel Jesus. Gosto de me movimentar e não ficar somente esperando a bola, centralizado. Me encaixo no estilo brasileiro”, colocou o centroavante”, contou.

Pereira, que pertence ao Ranger (ESC), chega por empréstimo até 2027, após passagem pelo Nijmegen, da Holanda. No Alvinegro, ele disputa posição com Cabral e o jovem Kadir.

Reforço do Botafogo já pode entrar em campo

O novo reforço do Botafogo tem 27 anos e galgou parâmetros no futebol holandês. Naquele país, ele sagrou-se duas vezes campeão da liga local pelo Ajax e uma pelo Feyenoord. Pelo primeiro time, seu formador, o centroavante também conquistou uma Copa da Holanda. Agora, ele encara o primeiro desafio profissional da carreira.

“Já treinei com os companheiros e sei o que o Mister (Franclim Carvalho) deseja de mim. É um momento especial. Volto muito motivado para mostrar tudo o que aprendi lá fora. Estou preparado. Falei que estava voando para entrar logo. Espero dar muitas alegrias ao torcedor do Botafogo”, completou Pereira.

Com nome no BID, Pereira pode estrear no Clássico Vovô, contra o Fluminense, no dia 8 de agosto, no Colosso do Subúrbio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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