Artur Jorge promove mudanças e ganha reforços no Cruzeiro

O Cruzeiro terá novidades importantes para enfrentar o Coritiba nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Brasileirão. Depois do tropeço diante do Botafogo, o técnico Artur Jorge prepara mudanças na equipe e contará novamente com dois titulares considerados fundamentais para o funcionamento do time. Com isso, a Raposa busca recuperar o caminho das vitórias e seguir firme na disputa pelas primeiras posições da tabela.

Os retornos de Gerson e Matheus Pereira são as principais novidades para o compromisso fora de casa. A dupla cumpriu suspensão automática na rodada anterior e volta a ficar à disposição da comissão técnica. A tendência é que ambos retomem suas vagas entre os titulares, substituindo Luis Sinisterra e Bruno Rodrigues, que iniciaram a última partida. Além disso, a presença dos dois aumenta a qualidade técnica e a criatividade do setor de meio-campo.

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Artur Jorge ainda avalia última dúvida

Outra mudança pode acontecer no setor ofensivo. Keny Arroyo aparece como forte candidato para iniciar a partida e disputa posição diretamente com Marquinhos. O equatoriano agradou à comissão técnica nas últimas atuações e pode receber uma oportunidade desde o início. Enquanto isso, a lateral direita permanece como a única indefinição na escalação celeste.

Sem Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Botafogo, Artur Jorge decidirá entre William e Kauã Moraes para ocupar a posição. William leva vantagem pela experiência e pela sequência recente, mas Kauã segue como alternativa para a função. A definição deverá ocorrer apenas após o último treinamento antes da viagem para Curitiba.

A provável escalação do Cruzeiro tem: Otávio; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo e Kaio Jorge. Dessa maneira, o treinador aposta na volta da base titular para buscar uma resposta imediata no Campeonato Brasileiro e conquistar pontos importantes longe de Belo Horizonte.

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