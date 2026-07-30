Juventus x Nice: onde assistir e escalações

Enquanto trabalha no mercado de transferências, a Juventus vai para o seu terceiro teste nesta pré-temporada. Na tarde desta sexta-feira (31), às 13h, horário de Brasília, a Velha Senhora encara o Nice, da França, em seu centro de treinamento, que fica localizado em Continassa, na região de Turim.

Até aqui, a Juve só realizou testes fora do país, com empate contra o Basel e vitória sobre o Standard de Liège. Essa será a última partida antes da viagem para Hong Kong, onde fará amistosos contra Chelsea e Inter de Milão. Por outro lado, os Aiglons tiveram boas vitórias em seus primeiros testes.

Onde assistir

A partida terá transmissão para o Brasil pelo canal ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega a Juventus

Para o seu terceiro amistoso nesta pré-temporada, a Velha Senhora conta com algumas novidades. O zagueiro Bremer e o meia-atacante Yildiz integraram o elenco na última semana e ficam à disposição de Luciano Spalletti. Por outro lado, Jeff Ekhator, lesionado, é desfalque para o treinador.

Como chega o Nice

Depois de passar por problemas na última temporada da Ligue 1, os Aiglons tiveram um bom início de pré-temporada. Afinal, a equipe venceu os dois amistosos que realizou, contra Nímes e Olympique de Marseille, por 4 a 0 e 3 a 0, respectivamente, com a marca de sete gols marcados e nenhum sofrido. Além disso, o técnico Olivier Pantaloni não conta com nenhum desfalque para a partida.

JUVENTUS X NICE

Amistoso Internacional

Data e horário: 31/7/2026 (sexta-feira), às 13h (de Brasília)

Local: Juventus Training Center, Continassa (ITA)

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso; Locatelli, Luiz, Licina, Adzic e Miretti; Durmisi Técnico: Luciano Spaletti.

NICE: Diouf; Clauss, Bombito, Oppong e Bard; Everton, Abergel, Louchet, Coulibaly e Diop; Moffi. Técnico: Olivier Pantaloni.

Árbitragem: Não divulgada

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