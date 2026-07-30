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Flamengo piora campanha em relação ao mesmo período de 2025

Flamengo piora campanha em relação ao mesmo período de 2025
Flamengo piora campanha em relação ao mesmo período de 2025 -

O Flamengo chegou a viver grande período invicto em parte da passagem do técnico Leonardo Jardim. No entanto, após tropeços consecutivos e a abertura de grande distância para o líder Palmeiras, a pressão aparece de forma ainda mais visível na Gávea. Um dos termômetros para tal desgaste é exatamente a campanha no Brasileirão.

Filipe Luís, técnico do Fla entre o fim de 2024 e o começo de 2026, perdeu o emprego mesmo conquistando Libertadores e Brasileirão no mesmo ano (2025), além de ficar a poucos passos de conquistar o Intercontinental contra o temido PSG (FRA). Dessa forma, a comparação é inevitável. Isso porque os números do Fla no Brasileirão 2025 após 20 rodadas são bem superiores aos angariados por Leonardo Jardim. Compare com o Jogada10!

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Campanha em 2025 era excelente

Bem verdade que os três primeiros jogos da atual campanha foram exatamente com Filipinho, que veio a perder o emprego no começo de fevereiro após os vices na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. No entanto, ao chegar na 21ª rodada, o time se vê oito pontos atrás do líder Palmeiras, com a renovação do título do Brasileirão parecendo improvável à esta altura.

Em 2025, porém, o Rubro-Negro liderava o certame com um ponto de vantagem em relação exatamente ao Palmeiras. Na ocasião, a 21ª rodada marcou um dos pontos altos da campanha rubro-negra, aliás: goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, no Maracanã, no que foi o maior placar da história dos pontos corridos (2003 em diante). Ao surrar o rubro-negro baiano, a equipe de Filipe Luís chegara aos 46 pontos, contra 45 do Verdão. Os números eram brilhantes.

Afinal, a equipe detinha 14 vitórias, quatro empates e somente duas derrotas no período. Além disso, tinha o melhor ataque (49 gols), melhor defesa (dez) e, evidentemente, o melhor saldo, com incríveis 35. A média de gols daquele ataque de Filipinho era de 2,2 p/j, enquanto a equipe sofria somente 0,45 p/j. Não à toa, a equipe viria a conquistar seu nono título brasileiro no fim da temporada. Lembrando que em 2025 o Fla também chegou à 21ª rodada com um jogo a menos, visto que o compromisso contra o Sport, pela 12ª rodada, fora adiado.

E em 2026?

Não é possível afirmar que a campanha atual com Leonardo Jardim é ruim. No entanto, a distância para o ano anterior é visível. Se em 2025 eram 76,6% dos pontos ganhos, a campanha caiu para 65% atualmente. São 11 vitórias, seis empates e três derrotas, o que gera sete pontos a menos em relação ao ano passado.

Outros números que demonstram a queda de produção do Flamengo são nos gols. No quesito ofensivo, a média caiu para 1,85 p/j, enquanto na defesa, os gols sofridos por jogo dobraram para 0,9, escancarando um novo problema para Jardim. Para piorar, o treinador viu a campanha do Palmeiras melhorar em relação ao ano anterior. Se antes eram 45 pontos em 21 jogos, agora são 47.

Comparação de números do Flamengo no Brasileirão 2025 x 2026

• Jogos – 20 x 20
• Vitórias – 14 x 11
• Empates – 4 x 6
• Derrotas – 2 x 3
• Aproveitamento – 76,6% x 65%
• Gols pró – 44 (2,2 p/j) x 37 (1,85 p/j)
• Gols contra – 9 (0,45 p/j) x 18 (0,9 p/j)
• Saldo – 35 (1,75 p/j) x 19 (0,95 p/j)

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