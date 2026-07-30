Mundial da Kings League pode ter duelo entre G3X e Desimpain nas quartas

O Mundial da Kings League pode reservar um duelo brasileiro nas quartas de final. Nesta quinta-feira (30/7), a organização definiu os confrontos da próxima fase e colocou o G3X FC, de Gaules e Kelvin Oliveira, no caminho do vencedor de Desimpain x DR7, partida válida pelo Last Chance.

Caso o Desimpain supere a equipe da Arábia Saudita, o torneio terá um confronto entre dois dos principais times brasileiros da modalidade. Além da disputa por uma vaga na semifinal, o duelo carregaria um clima ainda mais quente por causa dos acontecimentos dos últimos dias.

Na última terça-feira (28/7), integrantes de G3X e Desimpain protagonizaram uma confusão no hotel onde as equipes estão hospedadas em Milão. O episódio aconteceu após declarações de Gaules e Renato Vicente, presidente do Desimpain, e aumentou a rivalidade entre os clubes.

Nesta quinta-feira, a organização do Mundial ainda puniu Gui GK, goleiro do Desimpain, com a suspensão do restante da competição por agredir o presidente do G3X durante a confusão.

Enquanto isso, o Desimpain tenta manter vivo o sonho do título. Antes de pensar em um possível clássico brasileiro, a equipe precisa superar o DR7 no Last Chance para garantir a classificação às quartas de final. Assim, vai reencontrar o G3X, lembrando que os times fizeram a final da Kings League Brasil.

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