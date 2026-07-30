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Kings League suspende Gui GK do Mundial após confusão entre brasileiros

Kings League suspende Gui GK do Mundial após confusão entre brasileiros
Kings League suspende Gui GK do Mundial após confusão entre brasileiros -

A Kings League anunciou, na manhã desta quinta-feira (30/7), a suspensão do goleiro Guilherme Nascimento, o Gui GK, de todas as partidas restantes do Mundial de Clubes da modalidade. A punição foi aplicada após a agressão ao streamer Gaules durante a confusão envolvendo integrantes de DesimpaiN e G3X no hotel onde as delegações estão hospedadas, em Milão.

O Comitê de Competição e Disciplina da Kings League analisou o caso durante três dias e classificou o episódio como um incidente de extrema gravidade, enquadrando a atitude do atleta como conduta imprópria. Apesar da punição ao jogador, a organização autorizou o DesimpaiN a inscrever um substituto para o restante da competição.

“Gui Nascimento está suspenso com efeito imediato de todas as partidas restantes da Kings World Cup Clubs 2026. O DesimpaiN pode substituir o jogador pelo restante da competição, sujeito à aprovação prévia por escrito da Kings League e ao cumprimento dos Regulamentos da Competição aplicáveis”, informou a organização.

Pouco depois do anúncio da Kings League, o DesimpaiN confirmou que também afastou Gui GK por tempo indeterminado. Além disso, o clube definiu Alberto Calabro como substituto imediato do goleiro no Mundial e destacou que considera o episódio encerrado.

“O DesimpaiN reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente saudável, respeitoso e positivo junto aos demais clubes da Liga, à nossa cabine, aos jogadores e aos torcedores.”

A confusão que mexeu com a Kings League

Na noite da última quarta-feira (29/7), Gui GK já havia se pronunciado nas redes sociais. O goleiro, de 22 anos, pediu desculpas pelo ocorrido e assumiu a responsabilidade por seus atos. Reserva da equipe, ele já havia protagonizado outro desentendimento com Gaules na final do Split 2 da Kings League Brasil, disputada em maio.

Antes da suspensão individual, a Kings League já havia punido DesimpaiN e G3X pela confusão. Na segunda rodada do Mundial, as duas equipes iniciaram seus respectivos jogos com um jogador a menos durante dois minutos. Gui GK chegou a ser relacionado para a partida, mas não entrou em campo.

Agora, o DesimpaiN tenta deixar a polêmica para trás e volta suas atenções ao torneio. A equipe enfrenta o DR7, da Arábia Saudita, pela repescagem do Mundial. Quem vencer avança às quartas de final e poderá enfrentar o G3X, enquanto o derrotado dará adeus à competição.

Desde a briga ocorrida no domingo (26/7), representantes dos dois clubes trocaram versões sobre o episódio nas redes sociais. Gaules afirmou que quatro integrantes do G3X acabaram sendo cercados por cerca de 24 pessoas do DesimpaiN no restaurante do hotel. Já o presidente Renato Vicente condenou a atitude de Gui GK, mas negou que outros membros da delegação tenham participado das agressões.

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