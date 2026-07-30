Kings League suspende Gui GK do Mundial após confusão entre brasileiros

A Kings League anunciou, na manhã desta quinta-feira (30/7), a suspensão do goleiro Guilherme Nascimento, o Gui GK, de todas as partidas restantes do Mundial de Clubes da modalidade. A punição foi aplicada após a agressão ao streamer Gaules durante a confusão envolvendo integrantes de DesimpaiN e G3X no hotel onde as delegações estão hospedadas, em Milão.

O Comitê de Competição e Disciplina da Kings League analisou o caso durante três dias e classificou o episódio como um incidente de extrema gravidade, enquadrando a atitude do atleta como conduta imprópria. Apesar da punição ao jogador, a organização autorizou o DesimpaiN a inscrever um substituto para o restante da competição.

“Gui Nascimento está suspenso com efeito imediato de todas as partidas restantes da Kings World Cup Clubs 2026. O DesimpaiN pode substituir o jogador pelo restante da competição, sujeito à aprovação prévia por escrito da Kings League e ao cumprimento dos Regulamentos da Competição aplicáveis”, informou a organização.

Pouco depois do anúncio da Kings League, o DesimpaiN confirmou que também afastou Gui GK por tempo indeterminado. Além disso, o clube definiu Alberto Calabro como substituto imediato do goleiro no Mundial e destacou que considera o episódio encerrado.

“O DesimpaiN reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente saudável, respeitoso e positivo junto aos demais clubes da Liga, à nossa cabine, aos jogadores e aos torcedores.”

Ao longo dos últimos três dias, o Comitê de Competição e Disciplina da Kings League conduziu sua investigação sobre o incidente envolvendo o jogador do DesimpaiN, Gui Nascimento, sob estrita confidencialidade. Trabalhando em conjunto com os clubes envolvidos, o Comitê reuniu e… pic.twitter.com/x2BZsASSq8 — Kings League Brazil (@Kings_LeagueBR) July 30, 2026

A confusão que mexeu com a Kings League

Na noite da última quarta-feira (29/7), Gui GK já havia se pronunciado nas redes sociais. O goleiro, de 22 anos, pediu desculpas pelo ocorrido e assumiu a responsabilidade por seus atos. Reserva da equipe, ele já havia protagonizado outro desentendimento com Gaules na final do Split 2 da Kings League Brasil, disputada em maio.

Antes da suspensão individual, a Kings League já havia punido DesimpaiN e G3X pela confusão. Na segunda rodada do Mundial, as duas equipes iniciaram seus respectivos jogos com um jogador a menos durante dois minutos. Gui GK chegou a ser relacionado para a partida, mas não entrou em campo.

Agora, o DesimpaiN tenta deixar a polêmica para trás e volta suas atenções ao torneio. A equipe enfrenta o DR7, da Arábia Saudita, pela repescagem do Mundial. Quem vencer avança às quartas de final e poderá enfrentar o G3X, enquanto o derrotado dará adeus à competição.

Desde a briga ocorrida no domingo (26/7), representantes dos dois clubes trocaram versões sobre o episódio nas redes sociais. Gaules afirmou que quatro integrantes do G3X acabaram sendo cercados por cerca de 24 pessoas do DesimpaiN no restaurante do hotel. Já o presidente Renato Vicente condenou a atitude de Gui GK, mas negou que outros membros da delegação tenham participado das agressões.

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