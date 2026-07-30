Willian Arão e Cuca têm discussão em vestiário do Santos

O clima esquentou de vez nos bastidores do Santos. Após a partida contra a Universidad Central da Venezuela, pela Sul-Americana, na última terça-feira, o volante Willian Arão e o técnico Cuca protagonizaram uma discussão acalorada no vestiário, segundo informações do portal ge. O novo atrito escancara um momento de turbulência interna no Peixe, que já vinha mexido desde o fim de semana: no sábado anterior, logo após o duelo contra a Chapecoense, até mesmo Neymar subiu o tom e fez duras cobranças ao elenco e aos jogadores mais jovens do grupo.

De acordo com a informação, o jogador se incomodou ao ser substituído no intervalo. No fim da partida, o treinador questionou se algum atleta teria algo a comentar e citou Willian Arão. Houve um bate-boca entre os dois. Além disso, o treinador disse que quem estivesse insatisfeito poderia deixar o vestiário naquele momento, o que motivou o meio-campista a deixar a Vila Belmiro antes dos companheiros.

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Contudo, Willian Arão e Cuca se acertaram por telefone na manhã de quarta-feira, durante a folga do elenco. Após admitirem o momento de “cabeça quente”, os dois superaram a situação, e o volante trabalhou sem restrições no CT Rei Pelé nesta quinta.

O Santos, aliás, já iniciou os trabalhos para os duelos contra o Remo, pelas oitavas da Copa do Brasil. A primeira partida será neste sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. A volta na terça-feira, às 21h30, em Belém.

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