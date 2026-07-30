Bayern de Munique faz 15 a 0 em amistoso de pré-temporada

O Bayern de Munique confirmou favoritismo e atropelou o FC Rottach-Egern por 15 a 0, nesta quinta-feira, em amistoso no Stadion am Birkenmoos, em Tegernsee, na Alemanha. O confronto, tradicional durante a preparação do clube bávaro, serviu para o técnico Vincent Kompany avaliar atletas experientes e jovens promessas antes do início da temporada 2026/27.

A equipe alemã dominou desde os primeiros minutos. O primeiro tempo terminou com vantagem de 6 a 0. Aleksandar Pavlović abriu o marcador aos sete minutos, seguido por Arijon Ibrahimović, que ampliou logo na sequência.

Felipe Chávez foi um dos destaques da etapa inicial ao marcar duas vezes, enquanto Maycon Cardozo também deixou sua marca antes do intervalo. Ibrahimović voltou a balançar as redes nos acréscimos, consolidando a ampla vantagem ainda nos primeiros 45 minutos.

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Na segunda etapa, os Bávaros mantiveram o mesmo ritmo ofensivo. Maycon Cardozo voltou a marcar logo após o reinício da partida, enquanto Armindo Sieb anotou dois gols em poucos minutos. João Palhinha também participou da goleada, assim como Bastian Assomo, que marcou duas vezes. Nos minutos finais, Pavlović fez seu segundo gol na partida, e Joshua Kimmich fechou a contagem em 15 a 0.

O amistoso, aliás, também teve como principal objetivo oferecer minutos de jogo para jovens atletas formados nas categorias de base e jogadores que disputam espaço no elenco principal.

Por fim, o Bayern de Munique volta agora suas atenções para os próximos compromissos da pré-temporada. A equipe seguirá o cronograma estabelecido pelo clube, incluindo a Audi Summer Tour na Ásia e novos amistosos internacionais. O próximo duelo será contra o Jeju United, da Coreia do Sul.

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