Vasco sonda Luiz Felipe, mas histórico médico pode atrapalhar investida no mercado

Enquanto conduz negociações para contratar os volantes Santiago Sosa e Kevin Castaño, o Vasco também realizou sondagens recentes pelo zagueiro ítalo-brasileiro Luiz Felipe. Atualmente ele está vinculado ao Rayo Vallecano, da Espanha.

A princípio, o perfil técnico do atleta agradou intensamente aos dirigentes cariocas e a operação financeira aparentava ser acessível. No entanto, surgiram preocupações significativas nos bastidores quanto às reais condições físicas do jogador.

Luiz Felipe enfrentou recorrentes e graves problemas com lesões ao longo das últimas temporadas atuando no futebol internacional. Ele disputou apenas vinte e quatro partidas oficiais nos últimos dois anos devido a passagens discretas por clubes como Marseille-FRA, Al-Ittihad-SAU, além do próprio Rayo Vallecano.

Vale ressaltar que o defensor figura como mais um dos alvos mapeados para o setor defensivo, assim como ocorreu com Diego Carlos, do Fenerbahçe-TUR. Contudo, o atleta possui custos e valores salariais muito elevados. Por causa disso, a direção vascaína avalia que não deve avançar com as conversas oficiais.

Carreira do alvo do Vasco

O atleta atuou profissionalmente por apenas dezoito jogos com a camisa do Ituano, ainda em 2016, antes de se transferir para a Lazio, da Itália. Posteriormente, ele ainda defendeu o Salernitana, também da Itália, e o Real Betis, da Espanha, acumulando ainda a marca de ter atuado pela Liga das Nações com a camisa da seleção italiana no ano de 2022.

Atualmente, o Vasco corre contra o tempo em busca de reforços urgentes, e a direção pretende fechar a contratação de até cinco novos nomes nesta janela de transferências.

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Para atingir essa meta, além de procurar um zagueiro e um volante, o clube monitora o mercado ativamente e busca um jogador de lado de campo, bem como mais uma opção ofensiva para o ataque.

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