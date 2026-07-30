ASSINE JÁ!
Jogada10

Vasco sonda Luiz Felipe, mas histórico médico pode atrapalhar investida no mercado

Vasco sonda Luiz Felipe, mas histórico médico pode atrapalhar investida no mercado
Vasco sonda Luiz Felipe, mas histórico médico pode atrapalhar investida no mercado -

Enquanto conduz negociações para contratar os volantes Santiago Sosa e Kevin Castaño, o Vasco  também realizou sondagens recentes pelo zagueiro ítalo-brasileiro Luiz Felipe. Atualmente ele está vinculado ao Rayo Vallecano, da Espanha.

A princípio, o perfil técnico do atleta agradou intensamente aos dirigentes cariocas e a operação financeira aparentava ser acessível. No entanto, surgiram preocupações significativas nos bastidores quanto às reais condições físicas do jogador.

Luiz Felipe enfrentou recorrentes e graves problemas com lesões ao longo das últimas temporadas atuando no futebol internacional. Ele disputou apenas vinte e quatro partidas oficiais nos últimos dois anos devido a passagens discretas por clubes como Marseille-FRA, Al-Ittihad-SAU, além do próprio Rayo Vallecano.

Vale ressaltar que o defensor figura como mais um dos alvos mapeados para o setor defensivo, assim como ocorreu com Diego Carlos, do Fenerbahçe-TUR. Contudo, o atleta possui custos e valores salariais muito elevados. Por causa disso, a direção vascaína avalia que não deve avançar com as conversas oficiais.

Carreira do alvo do Vasco

O atleta atuou profissionalmente por apenas dezoito jogos com a camisa do Ituano, ainda em 2016, antes de se transferir para a Lazio, da Itália. Posteriormente, ele ainda defendeu o Salernitana, também da Itália, e o Real Betis, da Espanha, acumulando ainda a marca de ter atuado pela Liga das Nações com a camisa da seleção italiana no ano de 2022.

Atualmente, o Vasco corre contra o tempo em busca de reforços urgentes, e a direção pretende fechar a contratação de até cinco novos nomes nesta janela de transferências.

LEIA MAIS: Vasco empresta atacante para clube da segunda divisão portuguesa

Para atingir essa meta, além de procurar um zagueiro e um volante, o clube monitora o mercado ativamente e busca um jogador de lado de campo, bem como mais uma opção ofensiva para o ataque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas