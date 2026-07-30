Eddie Howe deixa o Newcastle, que já encaminha novo treinador

O Newcastle segue sua reformulação geral. Nesta quinta-feira (30/7), os Magpies foram pegos de surpresa com o pedido de demissão do técnico Eddie Howe, de 48 anos, e que estava há cinco temporadas no clube. Assim, a diretoria agiu rápido e já encaminhou a contratação de Matthias Jaissle, que comanda o Al-Ahli (SAU) desde 2023/24.

Já há, dessa forma, acordo verbal para que o alemão de 38 anos assuma o Newcastle, segundo informações do jornalista Fabrizio Romano. O entendimento entre as partes é para contrato até junho de 2030, ou seja, por quatro temporadas.

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Já segundo o “The Athletic”, jornal da Inglaterra, o pedido de demissão de Howe se deu por conta da insatisfação com a montagem de elenco para 2026/27. Afinal, a equipe já vendeu jogadores importantes como Sandro Tonali (para o Tottenham) e Anthony Gordon (para o Barcelona). Além disso, Bruno Guimarães, capitão dos Magpies, tem proposta em mãos do Arsenal.

Howe deixa legado importante no Newcastle

Tudo isso vem somado à má campanha do time na temporada 2025/26, quando terminou na modesta 12ª colocação da Premier League. Howe levantou 84 vitórias, 38 empates e 57 derrotas em seus 179 jogos à frente do time no principal torneio da Inglaterra, deixando legado importante no período. Além de classificar o Newcastle à Liga dos Campeões, também conquistou o troféu da Copa da Liga Inglesa em 2024/25, encerrando jejum de 70 anos sem levantar taças. Vivendo período turbulento, o time do nordeste da Inglaterra estreia contra ninguém menos que o Liverpool na próxima edição da Premier League. Será no dia 23 de agosto, um domingo, às 12h30 (de Brasília), no St. Jame’s Park.

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