Vitinho: “Botafogo poderia estar bem melhor no Brasileiro”

Sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, o Botafogo ainda atravessa um período de indefinições fora de campo, com a SAF do clube em processo de mudança de comando e uma Recuperação Judicial em vigência. Um dos jogadores mais longevos do elenco, Vitinho sabe que os problemas afetaram o desempenho do Glorioso, mas destaca que a comissão técnica de Franclim Carvalho soube também como blindar o elenco.

“A gente poderia estar muito melhor no Brasileiro. Sabemos disso. Mas também conhecemos a situação do clube. Nós, jogadores, e as pessoas que estão no nosso dia a dia conseguimos blindar-nos. Desde a chegada do Franclim, desde o primeiro dia dele, a gente não falou mais sobre o que estava acontecendo lá fora. Quem fica sabendo mais são os capitães, que estão mais próximos, mas só chegam para a gente as coisas que são importantes. O Franclim vem blindando muito bem o grupo”, reforçou Vitinho ao site “ge”.

No Alvinegro desde 2024, Vitinho também pegou o período de glórias do clube alvinegro. Afinal, naquele ano, sagrou-se campeão da Libertadores e do Brasileirão como titular da equipe.

“Toda pessoa que veste a camisa do Botafogo conhece a história e pensa em ser campeã, mas aqui a gente vive o dia. Cada dia é um dia. A gente não quer colocar os pés pelas mãos. Treinamos todos os dias pensando no próximo jogo, porque o jogo mais importante sempre será o próximo”, colocou o defensor.

Agenda do Botafogo

O Botafogo só volta a campo no dia 8 de agosto, contra o Fluminense, pela rodada 22 do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. O adversário desta semana seria o Grêmio, porém, o time gaúcho tem compromisso pela fase eliminatória da Sul-Americana, contra o Bolívar (BOL). O encontro com Imortal será, portanto, adiado.

Os dias seguintes são reservados às oitavas de final da Copa do Brasil, torneio que o Glorioso, eliminado, só volta a disputar em 2027.

Com 29 pontos, o Botafogo é o sétimo colocado desta edição do Campeonato Brasileiro. Ao superar o Cruzeiro de Artur Jorge, o Mais Tradicional se aproximou da zona de classificação para a Libertadores.

Nesta sexta-feira (31), no Espaço Lonier, o elenco retoma as atividades após uma folga de quatro dias.

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