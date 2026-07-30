Grêmio inicia limpa no elenco e prepara novas saídas

O Grêmio deu início a uma ampla reformulação no elenco e já definiu os primeiros cortes para reduzir os custos do futebol. Em meio ao processo de reestruturação financeira, a diretoria trabalha para diminuir a folha salarial de aproximadamente R$ 23 milhões para R$ 18 milhões por mês. Com esse objetivo, o atacante Willian foi comunicado de que está fora dos planos da comissão técnica e deve rescindir contrato nos próximos dias, tornando-se a primeira baixa da nova fase comandada por Luís Castro.

Apesar da decisão já estar tomada, a saída do experiente atacante ainda depende de um acordo financeiro. Willian possui valores pendentes entre salários e luvas, e as partes discutem a melhor forma de encerrar o vínculo. Enquanto isso, o clube entende que a economia será significativa, já que o atacante recebe mais de R$ 1 milhão mensais, valor considerado incompatível com a nova política salarial adotada pela diretoria.

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Monsalve também entra na lista de saídas

A reformulação não deve parar por aí. O meia Miguel Monsalve também perdeu espaço e dificilmente voltará a ser relacionado enquanto permanecer no clube. O colombiano não conseguiu se firmar desde a chegada ao Grêmio, alternou boas atuações com momentos de baixa e acabou sendo preterido por Luís Castro. Além disso, o fato de ocupar uma vaga de estrangeiro aumentou ainda mais as dificuldades para sua permanência em Porto Alegre.

Ao mesmo tempo, a diretoria aguarda propostas pelo jogador e não pretende criar obstáculos para uma transferência. O entendimento é que a negociação pode aliviar a folha salarial e ainda facilitar a gestão do limite de estrangeiros nas competições nacionais. Outros atletas também vivem situação indefinida. Dodi, Marcos Rocha e Amuzu aparecem entre os nomes que podem deixar o clube ao término de seus contratos, embora o Grêmio trate essas situações de maneira reservada.

A redução de despesas acompanha a estratégia de montar um elenco mais equilibrado financeiramente. Os reforços contratados recentemente, como Wallace, Matheus Nascimento, Diego Caito, Jovane Cabral e Filip Krovinović, possuem salários bem inferiores aos vencimentos de alguns jogadores que já estavam no grupo. Dessa maneira, a diretoria acredita ser possível manter competitividade sem comprometer o planejamento econômico da temporada.

Em meio às mudanças nos bastidores, o Grêmio encara um dos compromissos mais importantes do ano. Nesta terça-feira, às 19h, na Arena, o Tricolor recebe o Bolívar precisando reverter a derrota por 3 a 2 sofrida em La Paz para garantir vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Caso avance, a equipe enfrentará o São Paulo na próxima fase, enquanto a reformulação do elenco seguirá acontecendo paralelamente ao restante da temporada.

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