Arsenal avança por Bruno Guimarães e fica perto de acordo

O Arsenal está cada vez mais próximo de contratar Bruno Guimarães. Segundo informações divulgadas pela BBC nesta quarta-feira (30), o clube londrino demonstra confiança em fechar a negociação nos próximos dias e vê o volante brasileiro como uma das prioridades da janela de transferências.

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De acordo com a publicação, Bruno, de 28 anos, já manifestou o interesse em defender os Gunners, o que facilitou o avanço das conversas. A transferência pode chegar a 93 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões), valor que colocaria o brasileiro entre as cinco negociações mais caras desta janela.

Desde que chegou ao Newcastle, em 2022, após deixar o Lyon, Bruno Guimarães se consolidou como um dos principais jogadores da equipe. Capitão do clube inglês, disputou 195 partidas, marcou 31 gols e se tornou uma das referências do elenco. Pela Seleção Brasileira, soma 48 jogos e três gols.

Caso a saída seja confirmada, o Newcastle perderá mais um nome importante neste mercado. O clube já negociou Sandro Tonali com o Tottenham e Anthony Gordon com o Barcelona, e agora pode ver seu capitão seguir o mesmo caminho.

Antes de intensificar a investida por Bruno Guimarães, o Arsenal tentou contratar Morgan Rogers, do Aston Villa. No entanto, os dirigentes desistiram da negociação após recusarem aumentar a proposta, e o meia acabou acertando sua transferência para o Chelsea por 138 milhões de euros.

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