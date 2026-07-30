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Post de Fred nas redes sociais agita torcida do Atlético

Post de Fred nas redes sociais agita torcida do Atlético
Post de Fred nas redes sociais agita torcida do Atlético -

A novela envolvendo Fred e o Atlético-MG ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (30). Alvo do Galo para a sequência da temporada, o volante participou normalmente da classificação do Fenerbahçe aos playoffs da Champions League. Logo depois, publicou uma mensagem nas redes sociais e evitou qualquer referência ao mercado da bola, mas alimentou a expectativa da torcida atleticana.

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Titular durante os 90 minutos no empate diante do Gornik Zabrze, resultado que garantiu a vitória turca pelo placar agregado, Fred voltou a mostrar sua importância no Fenerbahçe. O brasileiro quase participou diretamente de um gol ao criar uma boa oportunidade para um companheiro. Mesmo assim, o que mais chamou atenção aconteceu após o apito final, quando utilizou o Instagram para celebrar a vaga conquistada.

Atlético aguarda rescisão para avançar

Na publicação, Fred preferiu manter discrição sobre o momento da carreira e se limitou a comemorar a classificação: “Mais um passo concluído com sucesso. Seguimos lutando. Toda glória a Deus!”, escreveu o volante.

Apesar do mistério, a postagem repercutiu porque a imprensa turca indicava que este poderia ter sido o último compromisso do brasileiro pelo Fenerbahçe. O empresário do atleta permanece na Turquia conduzindo tratativas para tentar uma rescisão amigável do contrato, cenário essencial para que o Atlético consiga concretizar a contratação. Por enquanto, o Galo apenas monitora a situação.

O principal obstáculo continua sendo o vínculo de Fred com o Fenerbahçe, válido até junho de 2027. A diretoria atleticana já deixou claro que não pretende investir financeiramente para adquirir os direitos do jogador e aposta em uma saída sem custos para fechar o acordo. O desejo do volante de defender o Galo também pesa positivamente nas negociações, enquanto as conversas seguem acontecendo nos bastidores.

Caso a rescisão não ocorra, o Atlético deve aguardar o fim do ano, quando Fred estará apto a assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Dessa forma, o Galo mantém a estratégia de acompanhar cada movimentação sem acelerar investimentos. Na última temporada pelo Fenerbahçe, o volante disputou 45 partidas, marcou quatro gols e deu cinco assistências.

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