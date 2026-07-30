Atlético terá retornos importantes nas oitavas da Copa do Brasil

O Atlético inicia neste sábado (1º), às 19h30, na Arena MRV, a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Juventude. Para o primeiro confronto do mata-mata, Eduardo Domínguez deve contar com reforços importantes no elenco, recuperando jogadores que estavam ausentes nas últimas partidas. Ao mesmo tempo, o treinador ainda terá algumas baixas que impedem a utilização da força máxima.

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As principais novidades são os retornos do volante Alan Franco, do meia Gustavo Scarpa e do atacante Tomás Cuello. O trio trabalhou normalmente durante a preparação da semana e aparece como opção para a comissão técnica. Além disso, Cuello superou o edema muscular na coxa esquerda que o tirou da vitória sobre o Palmeiras e voltou a participar das atividades com o grupo após concluir a fase de transição física.

Galo ainda convive com desfalques

Se por um lado Domínguez ganha alternativas importantes, por outro lado seguirá sem alguns atletas. O volante Mamady Cissé está suspenso após a expulsão na fase anterior da Copa do Brasil e segue sendo ausência confirmada diante da equipe gaúcha. Dessa forma, o treinador precisará reorganizar o meio-campo para manter o equilíbrio da equipe.

O departamento médico, além disso, também continua movimentado. O zagueiro Léo Duarte e o meia Índio permanecem em recuperação e não estarão disponíveis para a partida. Já o volante Patrick segue realizando trabalhos de transição física. O jogador não atua desde junho do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho, e ainda necessita de mais tempo para recuperar o ritmo ideal antes de voltar a ser relacionado.

Entre os jogadores à disposição, Eduardo Domínguez terá como opções Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra no gol; Ivan Román, Lyanco, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi na zaga; Natanael, Renan Lodi, Ángelo Preciado e Kauã Pascini nas laterais; Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Bernard, Reinier, Victor Hugo, Tomás Pérez, Alexsander, Maycon e Gutte no meio-campo; além de Dudu, Alan Minda, Tomás Cuello, Mateo Cassierra e Cauã Soares no ataque. Dessa forma, o Atlético chega fortalecido para buscar vantagem no primeiro duelo das oitavas e levar uma boa vantagem para o confronto decisivo em Caxias do Sul.

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