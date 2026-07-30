Sporting x Nottingham Forest: escalações e onde assistir

Sporting e Nottingham Forest se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 15h45 (de Brasília), em um amistoso de pré-temporada, no Estádio do Algarve, em Portugal. O duelo faz parte da preparação das duas equipes para a temporada 2026/27 e será o último compromisso do Sporting antes da estreia oficial no novo calendário.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela DAZN.

LEIA MAIS: Com Messi de modelo, Inter Miami lança novo uniforme para a temporada

Como chega o Sporting

O Sporting chega para o confronto em um estágio mais avançado da preparação. Mesmo sem o elenco completamente definido, o técnico Rui Borges já conseguiu observar boas atuações dos reforços, que têm animado a torcida durante a pré-temporada.

Como chega o Nottingham Forest

Por outro lado, o Nottingham Forest ainda utiliza os amistosos para ajustar a equipe. A tendência é que o técnico Oliver Glasner faça várias mudanças ao longo da partida para avaliar o elenco e distribuir minutos entre os jogadores.

Sporting x Nottingham Forest

Amistoso internacional

Data e horário: sexta-feira, 31/07/2026, às 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio do Algarve, em Portugal.

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inácio, Maxi; Altimira, Doumbia; Zalazar, Catamo, Flávio Gonçalves, Suárez.

Nottingham Forest: Sels; Jair, Milenkovic, Morato; Aina, Domínguez, Yates, McAtee, Williams; Gibbs-White, Igor Jesus.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.