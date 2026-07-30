Sporting x Nottingham Forest: escalações e onde assistir

Sporting e Nottingham Forest se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 15h45 (de Brasília), em um amistoso de pré-temporada, no Estádio do Algarve, em Portugal. O duelo faz parte da preparação das duas equipes para a temporada 2026/27 e será o último compromisso do Sporting antes da estreia oficial no novo calendário.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo pela DAZN.
LEIA MAIS: Com Messi de modelo, Inter Miami lança novo uniforme para a temporada
Como chega o Sporting
O Sporting chega para o confronto em um estágio mais avançado da preparação. Mesmo sem o elenco completamente definido, o técnico Rui Borges já conseguiu observar boas atuações dos reforços, que têm animado a torcida durante a pré-temporada.
Como chega o Nottingham Forest
Por outro lado, o Nottingham Forest ainda utiliza os amistosos para ajustar a equipe. A tendência é que o técnico Oliver Glasner faça várias mudanças ao longo da partida para avaliar o elenco e distribuir minutos entre os jogadores.
Sporting x Nottingham Forest
Amistoso internacional
Data e horário: sexta-feira, 31/07/2026, às 15h45 (de Brasília).
Local: Estádio do Algarve, em Portugal.
Sporting: Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inácio, Maxi; Altimira, Doumbia; Zalazar, Catamo, Flávio Gonçalves, Suárez.
Nottingham Forest: Sels; Jair, Milenkovic, Morato; Aina, Domínguez, Yates, McAtee, Williams; Gibbs-White, Igor Jesus.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.