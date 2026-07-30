Inter de Milão anuncia contratação de Stones, ex-City

A Internazionale anunciou na tarde desta quinta-feira (30/7) a contratação do zagueiro John Stones, de 32 anos, como seu terceiro reforço para a temporada 2026/27. O ex-Manchester City estava livre no mercado após deixar seu clube ao fim do contrato, em junho deste ano.

Assim, Stones assina por duas temporadas com os Nerazzurri. Com o experiente defensor, a equipe do técnico Cristian Chivu chega ao seu terceiro reforço nesta pré-temporada. Antes, confirmara as chegadas do goleiro Provedel (ex-Lazio), também de 32 anos, e o retorno de Aleksandar Stankovic (ex-Club Brugge), de 20 anos.

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Stones disputou a Copa do Mundo com a Inglaterra mesmo sem contrato com o Manchester City. Após dez temporadas de muito sucesso nos Citizens, o jogador viu seu vínculo se encerrar em 30 de junho, deixando o clube para negociar uma nova transferência. Na Copa, foi titular três vezes e reserva utilizado em duas oportunidades, terminando com a terceira colocação.

Stones chega como ídolo do City

Ele chegou ao City, aliás, após quatro boas temporadas pelo Everton, também da Inglaterra. Assim, chegou para 2016/17, atuando em 41 partidas. Curiosamente, foi a temporada com maior participação pelo City. Isso porque a ex-equipe de Pep Guardiola tinha muitos zagueiros no elenco e fazia uma espécie de rotação. Foram 295 partidas pelos Citizens, com 19 gols e nove assistências.

Ao todo, conquistou um Mundial de Clubes (2023), uma Supercopa Europeia (2023) e uma Liga dos Campeões (2022/23). Além disso, levantou seis vezes a Premier League (2017/18, 18/19, 20/21, 21/22, 22/23 e 23/24) e três vezes a Copa da Inglaterra (2018/19, 22/23 e 25/26). Por fim, venceu cinco edições da Copa da Liga Inglesa (2017/18, 18/19, 19/20, 20/21 e 25/26).

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