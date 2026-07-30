Palmeiras deve ter importante reforço para enfrentar o Fortaleza

O Palmeiras deve ter um importante reforço para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Fortaleza, no próximo domingo (2). Afinal, o atacante Paulinho treinou no gramado da Academia de Futebol nesta quinta-feira (30) e alimentou a esperança de atuar diante do Laion.

O jogador sofreu uma entorse leve no tornozelo na derrota por 2 a 1 para o Atlético, no último domingo, e não embarcou com a delegação para enfrentar o Vitória. Aliás, o novo problema médico causou preocupação por conta do histórico recente de problemas médicos. Porém, não teve relação com a cirurgia realizada na perna direita.

Em suas redes sociais, Paulinho reforçou que está bem clinicamente e garantiu que enfrentará o Fortaleza. O Palmeiras, por sua vez, considera satisfatoriamente a evolução do atacante, que deve figurar entre os relacionados para a partida.

Até por conta dos desfalques, Paulinho começou como titular no revés para o Galo. Na atual temporada, o jogador soma 179 minutos em nove jogos, com dois gols marcados.

O atacante esteve em campo com os atletas que ficaram menos de 45 minutos em campo contra o Vitória, em Salvador, e treinou sem restrições. Os demais companheiros fizeram trabalhos regenerativos no núcleo de recovery e neurociência.

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