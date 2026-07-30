Biel marca na prorrogação, Pafos vence Hajduk Split e avança na Liga Europa

Com diversos brasileiros no elenco, como David Luiz, o Pafos conseguiu avançar de fase na Liga Europa. Na tarde desta quinta-feira (30), os cipriotras reverteram a desvantagem de dois gols do confronto da ida e venceram o Hajduk Split, da Croácia, por 4 a 0. Guga, Goldar, nos acréscimos da segunda etapa, Biel e João Correia, na prorrogação, fizeram os gols da classificação.

Agora, o Pafos avança para a terceira fase preliminar, a última antes dos playoffs, na qual vai encarar o Red Bull Salzburg. Já o Hadjuk vai para as fases preliminares da Conference League, onde vai enfrentar o Zalgiris, da Lituânia.

Pafos pressiona, marca no fim e goleia na prorrogação

A partida começou com uma grande pressão dos donos da casa. Ao longo do primeiro tempo, o Pafos teve onze finalizações na meta adversária. Entretanto, apenas duas foram no alvo. Em uma delas, Guga aproveitou sobra de finalização e arriscou de fora da área, acertando o canto, para abrir o marcador.

No segundo tempo, os croatas conseguiram impor mais a marcação e seguraram um pouco mais a pressão dos cipriotas. Porém, o Pafos seguiu martelando e, já nos acréscimos, conseguiu o gol salvador. Depois de cobrança de escanteio curta, Vlad Dragomir cruzou na área e David Goldar subiu de cabeça para marcar e levar o jogo para a prorrogação.

Logo no começo do tempo extra, os donos da casa assumiram a ponta no placar agregado. Lelê chutou cruzado da direita, Silic espalmou para o meio da área e Biel apareceu sozinho para aproveitar e marcar o terceiro. No desespero, os croatas se lançaram ao ataque e deram espaço para os donos da casa. Já no final da partida, Pepê Rodrigues avançou em contra-ataque, deu uma meia-lua no marcador e tocou para João Correia fechar o marcador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.