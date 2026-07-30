Sport analisa a contratação de Tiquinho Soares, ex-Santos

O Sport observa atentamente o mercado e estuda a contratação do atacante Tiquinho Soares, sem clube após rescindir o seu contrato com o Santos. O experiente jogador, de 35 anos, teve o seu nome levado à diretoria por meio de intermediários. Contudo, o Leão ainda analisará as questões financeiras para tentar avançar na negociação, segundo o portal “NE45”.

Internamente, os dirigentes adotam cautela em um possível avanço por Tiquinho. Afinal, o Sport já conta com Perotti, que soma nove gols na Série B, e acredita que investir pesado em um novo centroavante não faria sentido neste momento. Dessa maneira, a ideia é oferecer um contrato de produtividade, possibilidade que agrada se o atleta aceitar condições financeiras que não onerem a folha salarial.

Por estar livre no mercado, Tiquinho poderia se enquadrar nesta filosofia da equipe pernambucana. Há duas semanas, o jogador entrou na Justiça contra o Santos e conseguiu a rescisão de contrato. Ele alegou atrasos de três meses nos salários, além de sete meses sem receber direitos de imagem e luvas.

Tiquinho é cria da base do América-RN, onde se profissionalizou em 2010. Em seguida, passou por outros clubes brasileiros até ter a sua primeira experiência no exterior, defendendo o Vitória de Guimarães. Do clube português, chamou a atenção do Porto, onde marcou 64 gols e conquistou cinco títulos, entre eles dois do Campeonato Português.

Depois de defender os Dragões, passou por Jinmen Tiger (China) e Olympiacos (Grécia) antes de retornar ao Brasil para defender o Botafogo. No clube carioca, faturou Brasileirão e Libertadores em 2024. Em seguida, passou pelo Santos e, em 2026, pelo Mirassol.

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